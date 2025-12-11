Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Sason'da cami yapımında katkısı olanlara teşekkür belgesi

        Sason Kaymakamı Furkan Başar, ilçede yapımı tamamlanan Merkez Camisi'ne katkı sunanlara teşekkür belgesi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2025 - 16:01 Güncelleme: 11.12.2025 - 16:01
        Sason'da cami yapımında katkısı olanlara teşekkür belgesi
        Sason Kaymakamı Furkan Başar, ilçede yapımı tamamlanan Merkez Camisi'ne katkı sunanlara teşekkür belgesi verdi.

        Kaymakamlık makamında, Yeni Merkez Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği üyeleri ile projede görev alan mühendisler, ustalar, caminin yapım sürecine sundukları katkıları için program düzenlendi.

        Kaymakam Başar, caminin ilçeye önemli bir değer kazandırdığını belirterek, caminin yapımında emeği geçenlere teşekkür belgesi verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

