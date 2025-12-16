Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da kaçakçılık operasyonlarında 30 kişi hakkında adli işlem yapıldı

        Batman'ın Hasankeyf ve Gercüş ilçelerinde yapılan kaçakçılık operasyonlarında 30 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 10:29 Güncelleme: 16.12.2025 - 10:33
        Batman'da kaçakçılık operasyonlarında 30 kişi hakkında adli işlem yapıldı
        Batman'ın Hasankeyf ve Gercüş ilçelerinde yapılan kaçakçılık operasyonlarında 30 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1-15 Aralık tarihlerinde uygulama noktalarında durdurulan 31 araçta arama yapıldı.

        Aramalarda, gümrük kaçağı 4 bin 867 paket sigara, 12 elektronik sigara ve 7 litre alkol ele geçirildi.

        Operasyonlarda 30 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

