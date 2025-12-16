Batman'da kaçakçılık operasyonlarında 30 kişi hakkında adli işlem yapıldı

Aramalarda, gümrük kaçağı 4 bin 867 paket sigara, 12 elektronik sigara ve 7 litre alkol ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1-15 Aralık tarihlerinde uygulama noktalarında durdurulan 31 araçta arama yapıldı.

Batman'ın Hasankeyf ve Gercüş ilçelerinde yapılan kaçakçılık operasyonlarında 30 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.