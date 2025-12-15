Habertürk
        Batman'da otomobilin koltuklarına gizlenmiş 56 kilo 750 gram toz esrar ele geçirildi

        Batman'da otomobilin koltuklarına gizlenmiş 56 kilo 750 gram toz esrar ele geçirildi, yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

        Giriş: 15.12.2025 - 09:58 Güncelleme: 15.12.2025 - 09:58
        Batman'da otomobilin koltuklarına gizlenmiş 56 kilo 750 gram toz esrar ele geçirildi, yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine kent girişinde bir otomobili durdurdu.

        Narkotik köpeği "Hektor" ile araçta yapılan aramada koltuklara zulalanmış 56 kilo 750 gram toz esrar bulundu, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

