Batman'da otomobilin koltuklarına gizlenmiş 56 kilo 750 gram toz esrar ele geçirildi

Narkotik köpeği "Hektor" ile araçta yapılan aramada koltuklara zulalanmış 56 kilo 750 gram toz esrar bulundu, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine kent girişinde bir otomobili durdurdu.

