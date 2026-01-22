Batman'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Batman'da silah kaçakçılığı operasyonu kapsamında bir şüpheli tutuklandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.





Bu kapsamda merkez Çamlıtepe Mahallesi'nde tespit edilen bir adrese 20 Ocak'ta operasyon düzenlendi.



Adreste yapılan aramada, uzun namlulu silah, tabanca, 3 şarjör ve 73 fişek ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüpheli R.A, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

