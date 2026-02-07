Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri Haberleri

        Batman'da okul servisi sürücülerine eğitim verildi

        Batman'da okul servisi sürücülerine yönelik eğitim ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 12:25 Güncelleme: 07.02.2026 - 12:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da okul servisi sürücülerine eğitim verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Batman'da okul servisi sürücülerine yönelik eğitim ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce düzenlenen eğitim, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yapıldı.

        Okul servis araçlarının karıştığı kazalarda can kaybı ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla sürücülere çeşitli konularda bilgilendirme yapıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Plazaya kalaşnikofla saldırı! 5 tetikçi yakalandı!
        Plazaya kalaşnikofla saldırı! 5 tetikçi yakalandı!
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        Servis ücretinin, menüye yansıtılmasına müsaade edilmeyecek
        Servis ücretinin, menüye yansıtılmasına müsaade edilmeyecek
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Sahte kadın profili açan Venezuelalı fena çarptı!
        Sahte kadın profili açan Venezuelalı fena çarptı!
        G.Saray, Rize deplasmanında!
        G.Saray, Rize deplasmanında!
        Emekli polis eşi ile emlakçıyı peş peşe öldürdü!
        Emekli polis eşi ile emlakçıyı peş peşe öldürdü!
        Süreç olumlu: ABD ve İran müzakerelere devam edecek
        Süreç olumlu: ABD ve İran müzakerelere devam edecek
        Üstünden dozer geçti!
        Üstünden dozer geçti!
        Ev sahibi kiracı tartışması can aldı!
        Ev sahibi kiracı tartışması can aldı!
        Bir annenin feryadı: Benim kızımı öldürdüler!
        Bir annenin feryadı: Benim kızımı öldürdüler!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Liseli gencin çenesi ile omuriliğinde kırık var! 4 öğrenci tutuklandı!
        Liseli gencin çenesi ile omuriliğinde kırık var! 4 öğrenci tutuklandı!
        Kuyumcuyu yaralayıp 1 kilo altını çaldılar!
        Kuyumcuyu yaralayıp 1 kilo altını çaldılar!
        Erzurum'da kaza: 4 kişi hayatını kaybetti
        Erzurum'da kaza: 4 kişi hayatını kaybetti
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Önce Roma’da şimdi Berlin’de! 12 bin yıllık hikaye dünya sahnesinde
        Önce Roma’da şimdi Berlin’de! 12 bin yıllık hikaye dünya sahnesinde
        Futbol heyecanı vücutta nasıl izler bırakıyor?
        Futbol heyecanı vücutta nasıl izler bırakıyor?

        Benzer Haberler

        Kendini MİT görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılardan 1,5 milyon TL'lik vu...
        Kendini MİT görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılardan 1,5 milyon TL'lik vu...
        Batman'da hayvanların su ihtiyacı güneş enerjisiyle karşılandı
        Batman'da hayvanların su ihtiyacı güneş enerjisiyle karşılandı
        Güneş panellerinde devrim: Gündüz enerji, gece reklam paneli
        Güneş panellerinde devrim: Gündüz enerji, gece reklam paneli
        Batman'da 33 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
        Batman'da 33 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
        Batman'daki altın hırsızlığıyla ilgili 2 şahıs yakalandı
        Batman'daki altın hırsızlığıyla ilgili 2 şahıs yakalandı
        GÜNCELLEME - Batman'da kuyumcuyu yaralayan zanlılar bir miktar altınla kaçt...
        GÜNCELLEME - Batman'da kuyumcuyu yaralayan zanlılar bir miktar altınla kaçt...