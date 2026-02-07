Batman'da okul servisi sürücülerine eğitim verildi

Batman'da okul servisi sürücülerine yönelik eğitim ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce düzenlenen eğitim, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yapıldı.



Okul servis araçlarının karıştığı kazalarda can kaybı ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla sürücülere çeşitli konularda bilgilendirme yapıldı.

