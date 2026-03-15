Batman'da 8,5 kilogram sentetik uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Giriş: 15.03.2026 - 13:16 Güncelleme:
Batman'da çantasında 8 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.
Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent girişinde gerçekleştirilen uygulamada durumundan şüphelenilen kişinin çantasında arama yapıldı.
Çantada 8 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
