        Batman Haberleri

        Batman'da tescilli mezrone üzümü bağlarında budama mesaisi

        Batman'da üreticiler, tescilli mezrone üzümü bağlarında yeni sezon öncesi budama çalışmalarına devam ediyor.

        Giriş: 15.03.2026 - 13:50 Güncelleme:
        Gercüş ilçesine özgü olan ve Hasankeyf ilçesinin bazı köylerinde de yetiştirilen tescilli üzümün bağlarında üreticiler budama yapıyor.


        Hasankeyf'e bağlı Uzundere köyünde tescilli üzümü yetiştiren üretici Ramazan Tayfur, AA muhabirine, yaklaşık 16 yıldır çiftçilik yaptığını söyledi.

        Budama çalışmasının zahmetli ve sabır gerektiren bir iş olduğunu belirten Tayfur, "2 çeşit üzüm yetiştiriyoruz. Biri siyah, diğeri mezrone üzümüdür. Yaklaşık 30 dönüm arazide üretim yapıyoruz. Her tarla farklı bölgede, tek parça halinde değil. Arkadaş ve komşuların yardımıyla budama yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Tayfur, tescilli üzümden pekmez ve pestil yaptıklarını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

