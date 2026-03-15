        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Batman'da partililerle bir araya geldi:

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin, "Bu bölge üzerinde oynanan oyunlar yeni değil. Büyük Orta Doğu Projesi'nin aşamalarından biri, bugün yaşananlar. Irak'ta geçmiş dönemde yaşandı, Suriye'de yakın takvim içerisinde gerçekleşti, bugün de İran'da devam ediyor." dedi.

        Giriş: 15.03.2026 - 20:50 Güncelleme:
        Partisinin Batman İl Başkanlığını ziyaret ederek, partililerle bir araya gelen Dervişoğlu, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak'ın ardından Batman'a geldiğini belirterek, buradan da Diyarbakır'a geçeceğini söyledi.

        ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına değinen Dervişoğlu, şunları kaydetti:

        "Bu bölge üzerinde oynanan oyunlar yeni değil. Büyük Orta Doğu Projesi'nin aşamalarından biri, bugün yaşananlar. Irak'ta geçmiş dönemde yaşandı, Suriye'de yakın takvim içerisinde gerçekleşti, bugün de İran'da devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü bir devlettir ve o devleti kuran millet de güçlü bir millettir. Bizi diğerlerinden ayıran farklı özelliklerimiz var. Milli kimliğimiz, vatandaşlık tanımımız, üniter devlet yapımız ve hepimizi bu coğrafyada bir ve kardeş kılmaya elverişli bir rejim olan Cumhuriyetimiz. Bizim sigortamız bu bahsettiğim konulardır."

        Orta Doğu'nun dünyanın önemli bölgelerinden biri olduğuna işaret eden Dervişoğlu, bu toprakların jeopolitik olarak dezavantajları olduğu kadar avantajları da olduğunu belirtti.

        Dervişoğlu, "Bölgede takip edilmesi icap eden aktif ama ihtiyatlı politikanın yani dış politikanın güçlendirilmesi lazım. Büyük Orta Doğu Projesi'ne karşı tedbirli davranılması gerektiği hususuna da defalarca, her yerde, her alanda işaret etmiştik." diye konuştu.

        Dervişoğlu'na, ziyaretinde Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Eşref Fakıbaba ve Genel İdare Kurulu Üyesi Selim Özgökçe de eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

