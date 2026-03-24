Batman'da çocukların kavgasına ailelerin karışması sonucu 9 kişi yaralandı
Batman'da iki çocuk arasında başlayan ve ailelerin de karıştığı silahlı ve bıçaklı kavgada, 9 kişi yaralandı.
Aydınlıkevler Mahallesi Komando Caddesi'nde 2 çocuk arasında çıkan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu 13 yaşındaki F.Ö. yaralandı.
Daha sonra çocukların aileleri arasında başlayan sözlü tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada, her iki aileden 7 kişi ile kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
