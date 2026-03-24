        Batman Haberleri Haberleri

        Batman'da çocukların kavgasına ailelerin karışması sonucu 9 kişi yaralandı

        Batman'da iki çocuk arasında başlayan ve ailelerin de karıştığı silahlı ve bıçaklı kavgada, 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2026 - 23:31 Güncelleme:
        Aydınlıkevler Mahallesi Komando Caddesi'nde 2 çocuk arasında çıkan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu 13 yaşındaki F.Ö. yaralandı.

        Daha sonra çocukların aileleri arasında başlayan sözlü tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

        Kavgada, her iki aileden 7 kişi ile kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

