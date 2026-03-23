Batman'da şarampole devrilen otomobil sürücüsü yaralandı

Batman’ın Beşiri ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. İlçeye bağlı Kıra dağı mevkisinde Yunus Taş (26) idaresindeki 34 EGK 461 plakalı otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

