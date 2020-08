EMDR Eğitimi Projesi, Güneydoğu’da devam etti

ZioN Psikiyatri Akademisi tarafından düzenlenen 19’uncu Ulusal ve Uluslararası Akreditasyonlu Temel ve İleri Düzey EMDR Eğitimi Projesi, geniş katılımla Batman’da gerçekleştirildi.



Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Batman İl Sağlık Müdürlüğü, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA), ZioN Psikiyatri Akademisi ve Boğaziçi Ruh Sağlığı Derneği işbirliği ile Batman ili merkezli olarak Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde geniş katılımlı EMDR (göz hareketleriyle duyarsızlaştırma, yeniden işleme ve psikoterapi) Eğitimi Projesi gerçekleştirildi.



ZioN Psikiyatri Akademisi tarafından 19’uncu Batman’da gerçekleştirilen Ulusal Ve Uluslararası Akreditasyonlu Temel ve İleri Düzey EMDR Eğitimi sonrası konuşan EMDR Eğitmeni Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Psikiyatri) Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Onur Okan Demirci, "Türkiye'deki 19’uncu EMDR eğitimimizi Güneydoğu’nun gelişmiş ili olan Batman’ da gerçekleştirmiş olmaktan dolayı gururlu ve sevinçliyiz. Eğitime ilgi ve katılım oldukça fazlaydı. Katılımcıların zaten deneyimli ve donanımlı ruh sağlığı profesyonelleri olduklarını görmek onur vericiydi'' dedi.



Dr. Onur Okan Demirci, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.



"EMDR yöntemi ‘göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işleme’ olarak bilinen bir psikoterapi yöntemidir" diyen Psikiyatrist Dr. Demirci, "EMDR yöntemi ile birlikte psikoloji dünyasında yeni, çağdaş ve modern gelişimlere adım atılmıştır. EMDR yöntemi bugün birçok zorlu psikiyatrik ve psikolojik rahatsızlıkta tedavi edici bir şekilde uygulanabilmektedir" şeklinde konuştu.



Bugüne kadar birçok EMDR eğitimi düzenlediklerini ve bu eğitimler sonucunda katılımcı olan ruh sağlığı profesyonellerinin EMDR yöntemini başarı ile uygulayarak birçok kişinin ruh sağlığının gelişmesine ve iyileşmesine katkıda bulunduklarını ifade eden Dr. Demirci, EMDR yöntemini yaygınlaştırmak ve daha ileri seviyelere taşımak adına daha fazla EMDR uygulayıcısı yetiştirmek ve EMDR profesyonellerini daha fazla bilimsel araştırmalar yapmak üzere teşvik etmek istediklerini dile getirdi.



Eğitim programlarında İstanbul ve Ankara dışında buna ihtiyaç duyulan tüm bölgere hizmet ulaştırma amacı taşıdıklarını belirten Dr. Demirci, "Var gücümüzle eğitim hayatlarında yer almaya çalıştığımız EMDR eğitimi katılımcıları ile daha kaliteli eğitimlere adım atacağımıza ve ülkemizdeki ruh sağlığı alanında daha iyi bir geleceğe sahip olacağımıza inancım her geçen gün artmaktadır" dedi.



"Ülkemizde henüz çok yeni bir psikoterapi tekniği’’

EMDR yönteminin ülkemizde henüz çok yeni bir psikoterapi tekniği olduğuna dikkat çeken Dr. Demirci, "EMDR yöntemini artık temel düzey, ileri düzey ve çocuk EMDR uygulamaları olarak tek bir eğitimde birleştirdik. Böylece katılımcıların hem maddi olarak hem de zamandan tasarruf etmelerini sağladık. Eğitimler sonrası da vaka süpervizyon desteklerimizi katılımcıların EMDR yöntemini en iyi şekilde uygulayacakları duruma gelene kadar devam ettirmekteyiz. Böylece uzun soluklu ve sağlam temelli eğitim hedeflerimizi gerçekleştirmekteyiz" şeklinde konuştu.



Daha iyi bir gelecek, daha iyi yaşam standartlarına ve daha iyi ruh sağlığına sahip bir ülke için hep birlikte çok çalışmak gerektiğine değinen Dr. Demirci, "Varoluşumuzun geleceği için daha nice kaliteli eğitimlerde birlikte olmak en büyük dileğimizdir'' diye konuştu.



Dr. Demirci, sözlerini şöyle tamamladı: ‘’Bu nitelikli projede birlikte çalıştığımız ve desteklerini her an yanımızda hissettiğimiz Batman Valisi ve Dicle Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hulusi Şahin’e, Batman İl Sağlık Müdürü Sayın Mehmet Hakan Pamukçu’ ya, Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Sayın Ahmet Alanlı’ya, Batman İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Şube Başkanı Psikolog Yasir Atalay’a veBatman İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hizmetleri Başkanlığından Uzman Şehmus Aslan’ a bilime ve insani değerlere önemli katkılarından dolayı teşekkürlerimi borç bilirim’’.



EMDR eğitimi projesinin gerçekleşmesinde büyük katkıları olan Psikolog Yasir Atalay, "EMDR eğitimi projesini Batman da gerçekleştirebilmek uzun zamandır hayalimizdi. EMDR yöntemini Güneydoğu Anadolu bölgesine kazandırmış olmaktan dolayı çok mutluyuz. EMDR Eğitimcimiz Dr. Onur Okan Demirci ile çok verimli ve keyifli bir eğitim süreci geçirdik. Amacımız bölgemizde böyle etkili ve kaliteli eğitimleri yaygınlaştırmak olacaktır" şeklinde konuştu.

