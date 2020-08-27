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Batman’da sel sularına kapılan 55 yaşındaki kadın son anda kurtarıldı

İHA

Batman'ın Sason ilçesinde sağanak yağış sel ve heyelana neden oldu. Sele kapılan bir kadın akrabaları ve şantiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Batman’da sel sularına kapılan 55 yaşındaki kadın son anda kurtarıldı

Batman'ın Sason ilçesinde sağanak yağış sel ve heyelana neden oldu. Sele kapılan bir kadın akrabaları ve şantiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre Sason'a bağlı Yuvalar köyü Üçdirek mezrasında gece geç saatlerde aniden başlayan sağanak yağmur sele dönüştü. Sağanak yağışan dışarıda yakalanan 55 yaşındaki 6 çocuk annesi Herdem B., sel sularına kapılarak sürüklenmeye başladı. Durumdan haberdar olan akrabalarının yoğun çabaları sonucunda sel sularına kapılan kadın son anda kurtarıldı.
Baygın durumda olan kadını yolun kapalı olması nedeniyle hastaneye götüremeyen yakınları, 112 acil servisi arayarak yardım istedi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresi Sason şantiye ekipleri, sel suları ve oluşan heyelanlar nedeniyle kapanan köy yolunu açarak 4 saat süren zorlu çalışma sonucu sağlık görevlilerinin köye ulaşmasını sağladı. Yolların açılmasıyla köye ulaşan 112 acil servis ekibinin ilk müdahaleyi ambulansta yaptığı hasta, 4 saatlik sonra Sason Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sason Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Bölge Hastanesine sevk edilen Herdem B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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