Batman'da elektrik akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti

Batman'ın Kozluk ilçesinde elektrik akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Kozluk ilçesine bağlı Kaletepe köyünde ikamet eden Haydar Akbel, arazisini sulamak için dinamosunu çalıştırmak isterken elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan Akbel, yakınları tarafından Kozluk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Akbel, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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