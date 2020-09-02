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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam Şekerci yapımı devam eden çalışmaları inceledi

İHA

Kaymakam Şekerci yapımı devam eden çalışmaları inceledi

Batman Gercüş İlçe Kaymakamı Mevlüt Şekerci, ilçeye bağlı Akyar ve Gürbüz köylerinde yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceledi.
Kaymakam Şekerci, yapımı devam eden Akyar köyü kilitli parke taşı ve Gürbüz köyü kanalizasyon çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemeler sırasında Kaymakam Şekerciye İlçe Jandarma Komutanı Hakan Arıkan ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Mehmet Salih Orak eşlik etti. Çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Şekerci, daha sonrada köylülerin sorunlarını dinledi.

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