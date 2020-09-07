Uzmanlar uyardı: "Covid-19 kanser tedavisine engel değil"

Batman Bölge Devlet Hastanesi Kemoterapi Merkezinde tetkik ve tedavilerin aynı gün içinde tamamlandığını belirten uzmanlar, merkezden hizmet alan hastaların tedavilerinin pandemi süreci içerisinde de kesintisiz devam ettiğini açıkladı. 120 hastanın tedavi aldığı kemoterapi merkezinde 20 yatak kapasiteyle bölge illere de hizmet verildiği bildirildi.

Kemoterapi Merkezi sorumlu hekimi Onkoloji Uzmanı Dr. Yakup Ergün, “İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde kemoterapi hizmeti alan hastaların tedavileri eksiksiz bir şekilde devam etmektedir. Hastalarımızın tedavilerine Covid19 semptomları açısından değerlendirilerek başlanmaktadır. Aynı gün içerisinde gerekli tetkikleri yapılarak kemoterapileri uygulanmaktadır. Bu durum özellikle il dışından gelen hastalara büyük kolaylık sağlamaktadır. Ayrıca kemoterapi merkezimizin hastanemiz ana binasından ayrı izole bir yerde olması, pandemi sürecinde temas riskini azaltması açısından da önem arz etmektedir. Özellikle şunu belirtmek isterim ki; Covid19 pandemisi kanser tedavisi için bir engel değildir. Ancak hastalarımızın bazı konulara özellikle dikkat etmeleri gerekmektedir; maskesiz dışarıya çıkılmamalı, maskenin ağız ve burunu kapadığından emin olunmalıdır. Hastaneye gelirken ve giderken mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarını kullanmamaları, kullanmaları gerekiyor ise de mutlaka maske takmaları mesafe ve el hijyeni kuralına uymaları gerekmektedir. Ayrıca; sağlıklı ve dengeli beslenme, evde fiziksel aktivite ve düzenli uykunun birlikte uygulanmasının bağışıklık sistemini güçlendirdiği unutulmamalıdır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.