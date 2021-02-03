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Tutkunu olduğu koleksiyona 50 bin TL harcadı; 250 parça eski para topladı

DHA

Tutkunu olduğu koleksiyona 50 bin TL harcadı; 250 parça eski para topladı


Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN,(DHA)BATMAN'da yaşayan 43 yaşındaki Harun Işık, 13 yaşında meraktan eski para toplamaya başladı. Işık, aralarında farklı para birimlerinin de olduğu 250'nin üzerinde eski madeni para ve banknot topladı. Topladığı bu paraları pandemi sonrası sergilemek istediğini söyleyen Işık, "Üniversite yıllarımda da ailemin bana gönderdiği parayla hep eski para topladım. Bu paraları almak için bugüne kadar 50 bin TL para harcadım. Bunları satmayı da düşünmüyorum. Aileme bir hazine olarak bırakacağım" dedi.
Batman merkeze bağlı Kültür Mahallesi'nde yaşayan devlet memuru Harun Işık'ın, 13 yaşında merakla başladığı eski para toplama işi zamanla tutkuya dönüştü. Üniversite yıllarında ailesinin gönderdiği paralarla ihtiyaçlarını karşılamak yerine eski para toplamaya devam eden Işık, zamanla Osmanlı İmparatorluğu döneminde basılan madeni paraların da olduğu 250'nin üzerinde sayıda bir koleksiyon oluşturdu. 30 yılda topladığı ve İran, Irak, Türkmenistan, Bangladeş, Azerbaycan, Fransa gibi ülkelerin de eski paralarının bulunduğu koleksiyona gözü gibi bakan Işık, 50 bin TL'nin üzerinde harcama yaparak satın aldığı bu parçaları evinde sergiliyor. Şimdilik misafirliğe gelenlerin gördüğü koleksiyonu, pandemi sonrası sergilemek isteyen Işık, gençleri eski paraları görüp tanımasını amaçladığını söyledi. 
'SATMAYI DÜŞÜNMÜYORUM'
Harran Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü'nde okurken ailesinin gönderdiği paraları da koleksiyonu oluşturmak için harcadığını ifade eden Işık, şunları söyledi:
"Koleksiyonu insanlara sevdirmek amacıyla yapıyorum. Osmanlı İmparatorluğu dönemine ait paralar ile İran, Irak, Türkmenistan, Bangladeş, Azerbaycan, Fransa ve KKTC gibi ülkelere ait paraların yanı sıra Birleşmiş Milletler'e ait madalya da var. Beni en çok Osmanlı dönemi ve Kıbrıs'ın eski paraları heyecanlandırıyor. Cumhuriyet döneminin 1 kuruşu ile delikli kuruşlar da bulunuyor. Bu paralar da Cumhuriyet dönemin ilk paraları. Başta oturduğum mahallemde yakın arkadaşlarım ve komşularımız olmak üzere evime gelenler, o günün ekonomisini, o günkü tarihlerini öğrenmiş oluyor. Bugüne kadar 50 bin TL'nin üzerinde eski para aldım. Bu paraları da satmayı düşünmüyorum, aileme bir hazine olarak bırakacağım."DHA-Genel Türkiye-Batman Arif ARSLAN, Reşat YİĞİZ
2021-02-03 08:39:55

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