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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman'da Gara şehitleri için 3 dilde mevlit okutuldu

İHA

Batman'da Gara şehitleri için 3 dilde mevlit okutuldu

Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneğinde, Gara şehitleri için Türkçe, Kürtçe ve Arapça mevlit okutulup dua edildi.
Pençe Kartal2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK mensupları tarafından alıkonularak şehit edilen 13 vatandaş ile tüm şehitler için Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği tarafından yeni tip korona virüs tedbirlerine uyularak mevlit programı düzenlendi. Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneğinde düzenlenen programa Batman İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Beşiri İlçe Kaymakamı Mahmut Şener, Batman İl Jandarma Komutanı Yardımcısı Jandarma Kıdemli Binbaşı Vakkas Memiş, Batman Askerlik Şubesi Başkanı Yardımcısı Teğmen Muhammed Şen, Sosyal Güvenlik Kurumu Batman il Müdürü Alaattin Ökten, Batman Belediyesi İtfaiye Müdürü Seyyid İbrahim Gök, şehit yakınları ve Gaziler ile vatandaşlar katıldı.
Kur'anı Kerim tilaveti ile başlayan programda, Türkçe, Kürtçe ve Arapça mevlit okutuldu. Hatim duasını yapan imam tarafından aziz şehitler için dua edildi.
Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Şeymus Özcan, şehitlik mertebesinin peygamberlik mertebesinden sonra gelen en yüksek mertebe olduğunu belirterek, aziz şehitleri rahmetle yad ettiklerini söyledi.
Etkinlikte Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurul Üyesi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu'nun gönderdiği mesaj da okundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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