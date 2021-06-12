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Batman’da uyuşturucu operasyonu: 10 kişi tutuklandı

İHA

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Batman’da uyuşturucu operasyonu: 10 kişi tutuklandı

Batman’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümü ekiplerince Seyitler Mahallesi'nde torbacılık yöntemi ile uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyon neticesinde 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 6'sının tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol kararı ile serbest kaldığı 10 şüphelinin de tutuklanarak cezaevine gönderildiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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