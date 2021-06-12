Batman’da uyuşturucu operasyonu: 10 kişi tutuklandı

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Batman’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümü ekiplerince Seyitler Mahallesi'nde torbacılık yöntemi ile uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyon neticesinde 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 6'sının tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol kararı ile serbest kaldığı 10 şüphelinin de tutuklanarak cezaevine gönderildiği kaydedildi.

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