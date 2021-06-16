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Pandemi sürecinde ''Gelenekten Geleceğe' projesiyle gönül köprüsü kurdular

İHA

Pandemi sürecinde eğitim öğretim uzaktan yürütülürken, Batman'dan iki öğretmen bunu değerlendirerek 'Gelenekten Geleceğe' projesini başlatıp farklı şehir ve ülkelerden toplam 10 öğretmenle projeyi yürütüyor.

Pandemi sürecinde ''Gelenekten Geleceğe' projesiyle gönül köprüsü kurdular

Pandemi sürecinde eğitim öğretim uzaktan yürütülürken, Batman’dan iki öğretmen bunu değerlendirerek 'Gelenekten Geleceğe' projesini başlatıp farklı şehir ve ülkelerden toplam 10 öğretmenle projeyi yürütüyor.
Batman TOKİ Kazım Karabekir İlkokulu’nda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olan Nursema Nergiz Kara ve sınıf öğretmeni Enes Bulut’un kurucusu olup birlikte başlattığı proje; öğretmen, öğrenci ve veliler tarafından ilgi gördü. Projeyle ilgili konuşan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Nursema Nergiz Kara “20202021 eğitim öğretim yılında maalesef salgından kaynaklı uzaktan eğitim yürütmekteydik. Uzaktan eğitimde arkadaşlarımızla beraber, ben kurucu ortak olarak ve Enes Bulut öğretmenimizle birlikte 'Gelenekten Geleceğe' isimli bir proje başlattık. Bu projemiz aslında eTwinning kapsamında bir proje. Çocuklarımızın evde çok sıkıldıklarını düşündük. Aileleriyle, kendileri aynı zamanda güzel ve keyifli vakitler geçirmesini istedik. Aynı şekilde zaten dersle ilişkili olan kültürel mirasımız, kültürel geleneklerimiz, göreneklerimiz, kültürel kıyafetlerimiz; bunları tanımalarını istedik. Hem uzaktan eğitimde, EBA platformunda derslerini takip ettiler hem de projemiz sayesinde, bir hafta geleneksel kıyafetleri tanıdılar, kendileri giydiler ve giydikleri bu kıyafet hakkında aileleriyle konuştular, birbirleriyle paylaşımda bulundular ve çok eğlendiler. Projemizde 10 ortak bulunmakta. Bir Azeri ortağımız, 9 tane de ülkemizin her bölgesinden seçtiğimiz öğretmenimizle birlikte bu projeyi yürüttük ve geleneksel kıyafetleri, türküleri, halayları, tarihi mekanları, yöresel ürünleri öğrenirken; hem kendi şehirlerindekini öğrendiler hem de diğer şehirdeki arkadaşlarımızın geleneklerini öğrendiler. Çocuklar kendi tarihi mekanlarını öğrendiler aynı şekilde tarihi mekanlara karşı, tarih dersine karşı da ön yargılarını kırmış oldular. Evet belki bu tarihi mekanları gezme imkanı bulamadık ama öğretmenlerimizle teknolojik araçlarını kullanarak Web2 araçları dediğimiz bu teknolojik araçlarını kullanarak çocuklara online bir şekilde tarihi mekanları gezdirdik. Projemizle alakalı sanal sergi ortamı oluşturduk. Çocuklar bu sergiyi gezdiler. Teknolojik araçlarla bunları daha yakından tanıdılar. Velilerimiz de aynı şekilde. Hep birlikte halay çektiler. Aynı şekilde afişler tasarladılar logolar tasarladılar resimler yaptılar. eTwinning Günü’nde bu şenlik gibi kutladılar. Biz hepimiz çok mutlu olduk. Özellikle gerçekten geleneğimiz çocuklara aktarıldı. Geleceğimiz olan çocuklar, bu gelenekleri öğrendikleri için biz de gerçekten çok mutlu olduk. Projemizin web sitesi, blog sayfası, facebook sayfası gibi sayfalar da bulunmakta. YouTube kanalımız bulunmakta ve bunlar sayesinde biz diğer öğrenciler ve öğretmenlere yaygınlaştırmayı da arttırdık. Tabi ki bu projede bize destek olanlar da oldu. Özellikle okul müdürümüz, müdür yardımcılarımız, öğretmen arkadaşlarımız ve il milli eğitim müdürümüz, il şube müdürlerimiz çok destek oldular. Onlara da çok teşekkür ederim. Geleceğimiz olan çocuklara geleneğimizi aktarmaya devam edelim” dedi.

“Proje ile çok eğlendik”
Elanur Uluç isimli öğrenci ise bu proje ile çok eğlendiklerini söyledi. Uluç, "Covid 19 nedeniyle canımız çok sıkılıyordu ama Nursema öğretmenimiz bir proje yaptı. Biz yöresel kıyafetler giydik, yöresel afişler hazırladık Gelenekten Geleceğe projemizle çok eğlendik. Öğretmemize çok teşekkür ederiz” diye konuştu.
Birçok güzel etkinlikler yaptıklarını söyleyen Yağmur Uluç isimli öğrenci ise “Bu projede arkadaşlarımla halayları öğrendik. Sonra resimler yaptık, beraber türküler söyledik karaoke şeklinde. Birçok güzel etkinlikler yaptık. Öğretmenimizin söylediği şehirleri ve ülkeleri tanımış olduk. Öğretmenimiz ile birlikte proje anketlerine katıldık" şeklinde konuştu.
Deniz Uluç isimli öğrenci de pandemi sürecinde çok sıkıldıklarını söyleyerek, "Pandemi sürecinde evde ailemiz de ben de çok sıkılmıştık. Öğretmenimizin kurduğu Whatsapp grubu yoluyla öğretmenimiz bizi yönlendirdi. Projemizle çok eğlendik öğretmenimize teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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