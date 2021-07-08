Hasankeyf Kaymakamı Öztürk'ten yerli ve yabancı turistlere çağrı Kaymakam Öztürk; “Tüm yerli ve yabancı turistlerimizi bekliyoruz”

Batman’ın tarihi ilçesi antik kent Hasankeyf’te yasakların sona ermesiyle yerli ve yabancı turist hareketliliği başladı. Hasankeyf Kaymakamı Şenol Öztürk, “Burası artık eski Hasankeyf’te olduğu gibi bir mola yeri değildir. Burası bir dinlenme yeri de değildir. Artık Hasankeyf en az bir gece kendilerine konaklamayı vaat ediyor” dedi.

Devletin çok ciddi yatırımlar yaptığını belirten Kaymakam Öztürk, ilçede bir hareketlenmenin başladığını, Hasankeyf’in değişim ve dönüşüm içerisinde olduğunu söyledi.



"Turizm acenteleri ve tur firmalarına da çağrıda bulunuyorum"

Hasankeyf Kaymakamı Şenol Öztürk, turizm acenteleri ve tur firmalarına da çağrıda bulunduğunu söyledi. Öztürk, "Hasankeyf’in bildiğiniz gibi en büyük geçim kaynağı turizm. Hem pandemi olsun hem de kendi çevresinde bir taşınma süreci olsun esnafımız zor günler yaşadı. İnşallah bütün bunları geride bıraktığımızı düşünüyoruz. Artık ülkemizdeki yasakların da kalkmasıyla birlikte Hasankeyf’te de bir hareketlenme doğal olarak başladı. Bu ivmenin hızlanacağını düşünüyoruz, çünkü çok ciddi manada devletimiz buraya yatırım yaptı. Geleceği çok parlak olan bir yer. Tüm hemşerilerimizi, tüm yerli ve yabancı turistlerimizi bu güzellikleri özellikle tarihi ve kültürel güzellikleri görmeye davet ediyorum. Kalemiz turizme açılmış vaziyette. Müzemiz aynı şekilde. Yeme içme tesislerimiz artık geçen yıllara göre çok daha hazır hale geldi. Hem tüketicilerimiz hem turistler için de fiyat performans oranı iyi olan bir noktaya geldi. Ben tüm buraya gelen ziyaretçilerin artık buradan memnun ayrılacağını düşünüyorum. Buradan sizin aracılığınızla dediğim gibi tüm herkesi buraya davet ediyorum. Özellikle turizm acenteleri ve turlara da buradan çağrıda bulunuyorum. Burası artık eski Hasankeyf’te olduğu gibi bir mola yeri değildir. Burası bir dinlenme yeri de değildir. Artık Hasankeyf en az bir gece kendilerine konaklamayı vaat ediyor. Az önce de ifade ettim burası sadece iki üç saat artık durup dinlenip devam edilecek bir yer değil. Çok ciddi devletimiz buraya yatırımlar yaptı. Paralar harcadı. Dolaysıyla bütün bu güzelliklerin görülmesi gerekiyor. Müzesi olsun, tekne turları olsun, kalesi olsun, yeme içme yerleri olsun bunlar zaten bir iki saat içerisinde yapmanız mümkün değil. Dolayısıyla tekrardan güzergâhlarını ona göre şekillendirmelerini kendilerinden bekliyorum" diye konuştu.



"Hasankeyf devletimizin vizyon projesidir"

Kaymakam Öztürk sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hasankeyf sürekli bir çalışmanın olduğu bir yer değişim ve dönüşüm içerisinde. Ama çok şükürler olsun ki Ankara’da bütün bir devletimizin vizyon projesi olduğu için bakanlıkların buraya ilgisi çok iyi seviyede. Dolayısıyla hızlı ilerliyoruz. Tabii ki de şu an da hala inşaat halinde olan yerlerimiz var. Kent meydanı bunlardan bir tanesi. Çok hızlı ilerliyor yakın zamanda Temmuz Ağustos gibi teslim süreci olacak. Hemen arkeopak dediğimiz alanda önümüzdeki yıla tamamlamayı düşünüyoruz. Karşı tarafta şahbaz istediğimiz alan yine çevre düzenlemesi ile birlikte müthiş bir yaşam alanı olacaktır. Çok güzel şeyler vaat ediyor Hasankeyf. Çok ciddi bir tarih birikimin olduğu bir yer, özellikle arkamızda Zeynel Bey Türbesi diye bahsedilen eser buranın en yeni eseri diyebiliriz. Ve bu eser 450 yıllık. Yani Hasankeyf’in en yeni eseri bile 450 yıllık bir geçmiş barındırıyor, tarih barındırıyor. Dolaysıyla bütün hemşerilerimizi, yerli yabancı turistlerimizi bu tarihi yerleri bu güzellikleri bu tarihi değerleri yerinde keşfetmeye ben davet ediyorum”.

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