Batman’da sulama kanalında akıntıya kapılan genç son anda kurtarıldı

Batman Yeniçağlar köyünde serinlemek için sulama kanalına giren bir genç akıntıya kapıldı. Çevredekilerin fark etmesiyle son anda kurtarılan genç, hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, saat 14.00 sularında BatmanKozluk ilçesine bağlı Yeniçağlar köyünde meydana gelen olayda 15 yaşındaki Ş.U. isimli genç, bunaltıcı havada serinlemek için sulama kanalına girdi. Bir anda akıntıya kapılan genç çevrede bulunan köylülerin fark etmesiyle boğulmaktan son anda kurtarıldı. Bilinci kapalı olan gence ilk müdahaleyi olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaptı. Ardından ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan gencin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.