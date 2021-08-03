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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman Üniversitesi öğrencilerinin projesi TEKNOFEST finalinde yarışacak

İHA

Batman Üniversitesi öğrencileri "İletişim Teknolojileri Yarışması" TEKNOFEST'te finalinde yarışacak.

Batman Üniversitesi öğrencilerinin projesi TEKNOFEST finalinde yarışacak

Batman Üniversitesi öğrencileri “İletişim Teknolojileri Yarışması” TEKNOFEST'te finalinde yarışacak.
Öğrencilerinin gelişimini önemseyen ve bu konuda öğrencilerine destek sağlayan Batman Üniversitesi, Türkiye’de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan ve birçok kuruluşun paydaşlığıyla düzenlenen, Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinde hazırladığı projesiyle finalist olarak yer aldı.
2126 Eylül 2021 tarihleri arasında Atatürk Havalimanında düzenlenecek olan “İletişim Teknolojileri Yarışması”nda Batman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Nupelda Atlı ile MühendislikMimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 3.sınıf öğrencisi Muhammed Hüseyin Yıldızbaş temsil edecek.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Şahide Akbulut’un danışmanlığında sağlık kategorisinde hazırlanan proje, "İleri Yaş Bireylerde Sağlık Destek Uygulaması” adı ile finalde yarışacak.

“Öğrencilerimizi destekliyoruz ve onlara güveniyoruz”
Bilimsel bilgiye ve inovasyona önem verilen üniversitemizin TEKNOFEST finalinde yer almasının kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, öğrencilerin bu başarısını desteklediklerini ve öğrencilere güvendiklerini söyledi. Bu tarz projelerin böylesine önemli alanlarda adını duyurmasının öğrencilerin motivasyonuna katkı sağlarken aynı zamanda üniversitenin gelecek yıllarda diğer üniversitelere de örnek olacağını ifade eden Rektör Demir, finalde yarışacak öğrencilere başarılar diledi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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