'Bilinçli Çocuklar Güzel Yarınlar' 45 öğrenci ile Batman’a gönül köprüsü kurdu

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı’nın yürüttüğü Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında Osmaniye, Niğde ve Kayseri'den 45 öğrenci Batman'a geldi.

Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) çerçevesinde, “Bilinçli Çocuklar Güzel Yarınlar” Projesi kapsamında kültürel ve sosyal amaçlı gezi organizasyonu düzenlendi. Osmaniye, Niğde ve Kayseri illerinden 15’er olmak üzere toplam 45 öğrenci Batman'da misafir edildi. Etkinlikte TPAO Atatürk Ortaokulundan seçilen 45 öğrenci olmak üzere toplamda 90 öğrenciye yönelik TPAO Atatürk Ortaokulu konferans salonunda çeşitli seminerler verildi. Burada bir konuşma yapan İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, "Sizlerle bugün buluşmaktan son derece mutluyuz. Kayseri’den, Niğde'den ve Osmaniye'den gelen öğrencilerimiz sanıyorum ki ilk defa bir Güneydoğu gezisi yapıyorlar. Televizyondan gördükleriniz, kulaktan kulağa duyduklarınızın kısmen de olsa böyle olmadığını 45 öğrencimize göstermek en azından Batman örneğinden burayı gezip tanımanız için sizi davet ettik. Buradan döndükten sonra ola ki arkadaşlarınız arasında Batman'a yönelik olumsuz cümleler duyarsanız sizden burayı gören tanıyanların buranın böyle olmadığını arkadaşlarına da anlatmasını isterim" dedi.

Öğrenciler daha sonra Batman Valiliğini ziyaret ederek Vali ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin ile görüştü. Öğrencilerle tek tek tanışıp sohbet eden Vali Şahin, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Burada konuşan Vali Şahin, "Batman’a hoş geldiniz. İnşallah memnun kaldınız. Kıymetli basın mensupları il emniyet müdürlüğümüzün emniyet genel müdürlüğümüzün çocuk ve gençler sosyal koruma programı (ÇOGEP) kapsamında hazırlamış olduğu bir projeyi bugün gerçekleştiriyoruz. Bilinçli çocuklar güzel yarınlar projesi. Bu kapsamda paydaş illerimizden olan Kayseri, Osmaniye ve Niğde illerimizden 15’er öğrencimiz toplam 45 öğrencimiz Batman’da bizleri ziyaret ediyor. Hem Batman’ı tanıtıyoruz hem Batmanlı akranlarıyla bir arada olacaklar. Beraber etkinlikler yapacaklar. Bu şekilde hem bir kaynaşmayı hem ülkemizin çeşitli bölgelerinden gençlerimize tanıtmayı amaçlıyoruz. Emniyet genel müdürlüğünün de faaliyetlerini bu şekilde gençlerimize tanıtma amaçlarımız arasında. Bugün geldiler, akşam geldiler ama bu sabah programları başladı. Türkiye petrolleri anonim ortaklığının içinde bulunan Atatürk ortaokulunda akranlarıyla beraber bir takım seminerler aldılar. Şu anda bizi ziyaret ediyor arkadaşlarımız. Birazdan bizim özel harekât müdürlüğümüzün olduğu Bayraktepe diye tanımladığımız bölgeye gidecekler. Orada küçük bir piknik yapacaklar. Sonra da Hasankeyf’e gidecekler. Böylece bugünü doldurup gençlerimiz geçirmiş olacaklar. Bir güzel atraksiyon, Bunların devamı gelecektir. Bizler bu şekilde gönül köprülerini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Ben tekrar öncelikle bize ziyarete gelen değerli kardeşlerimiz tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum ve onları gönderen, bizlere emanet eden kıymetli anne babalarını, velilerine de buradan selam ediyorum, onlara da teşekkür ediyorum. Bu güzel projeyi hazırlayan il emniyet müdürlüğümüzü bir kez daha tebrik ediyor, hepinize saygılar sunuyorum" diye konuştu.

Buradan Özel Harekat Yerleşkesine geçen öğrenciler, daha sonra Malabadi köprüsünü ziyaret edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Geziye Kayseri’den katılan öğrenci İrem Eser, "Kayseri’den geliyorum Niğde’den Osmaniye’den arkadaşlarımızı aldık. Arkadaşlarımızla çok güzel kaynaştık. Burada bizi çok güzel ağırladılar, güzel geçti.

Niğde'den gelen Belinay Gümüş ise, "Niğde’den geldim. Burada gezmek tarihi eserleri öğrenmek için geldik. Bu okul gezisini bize yapan il emniyet müdürlüğü. Konaklama, yiyecek, içecek, gezmek yani tüm otobüs masraflarını karşılayan bir şeydi. Bize burada hediyeler, şapka, tişört, kulaklık, kitaplar falan her şeyimiz veriliyor. Yemek içmek de her zaman veriliyor. Burada ilk önce Atatürk ortaokuluna gittik. Sonra burada Malabadi köprüsüne gittik. Şu an 900 asırlık bir tarihi eseri var taşlardan. Burayı gördük. Burası çok güzeldi ve buradaki tarihi eseri görmek benim için büyük bir şanstı. Tekrardan gelmeyi her zaman isterim. Ve gelme fırsatınız olursa da çok öneririm. Burası çok güzel bir yer Batman yani. Ben küçük bir şehir olarak bilirdim ama asla öyle değil. Çok güzel bir tarihi eseri var. Burayı herkesin görmesi lazım yani bunu kaçırmaması lazım. Buradan aşağıda bir su geçiyor çok güzel bir manzarası var. Tarihi eserleri falan çok güzel. Konaklama yerleri falan çok güzel. Arkadaşlarla kaynaşma ortamı falan bulduk. Arkadaşlarımız oldu bir sürü. Burada benim mesela en az 10 tane arkadaşım oldu. Bizim konaklama yiyecek içecek gezme şeylerimizi karşılayan Batman il emniyet müdürlüğü ve Batman Valiliğine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

