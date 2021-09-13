Sason Kaymakamlığına atanan Mete göreve başladı

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Ardahan Posof İlçe Kaymakamlığından Batman'ın Sason İlçe Kaymakamlığına atanan Murat Mete göreve başladı.

İlk görev gününde ilçedeki kurum müdürleriyle kısa bir toplantının ardından yeni görevine başlayan Kaymakam Murat Mete, Sason ilçesinin coğrafi olarak Karadeniz'e benzediğini belirterek vatandaşlara şeffaf, adil ve kapsayıcı bir şekilde en iyi hizmeti sunabilmek için yoğun çaba sarf edeceğini belirtti.

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