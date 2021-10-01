Batman’da tüp kamyonu alev aldı, facianın eşiğinden dönüldü

BatmanKozluk karayolu üzerinden bulunan Üçyol mevkiinde tüp kamyonu seyir halindeyken bir anda alev aldı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi büyük bir faciayı önledi.
Olay, Batman Kozluk karayolu üzerinde bulunan Üçyol mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen tüpgaz yüklü kamyon seyir halindeyken bir anda alev aldı. Aracın ön tarafından yükselen alevleri fark eden şoför, itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri alevlerin kamyonun içerisinde bulunan tüplere ulaşmadan müdahale etmesi büyük faciayı önledi. Kontrol altına alınan kamyon yangınında soğutma çalışması yapıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.