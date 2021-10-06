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Hayvan besicilerinin kabusu haline gelen hayvan hırsızları yakayı ele verdi

İHA

Hayvan besicilerinin kabusu haline gelen hayvan hırsızları yakayı ele verdi

Batman'ın Kozluk ilçesinde bir besiciye ait koyunları çaldığı tespit edilen şahıslar, JASAT ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda yakalanarak adalete teslim edildi.
Batman merkez ve ilçelerinde son günlerde yaşanan hayvan hırsızlık olaylarına bir yenisi eklendi. Kozluk ilçesine bağlı Dövecik köyünde ikamet eden besici H.K’ya ait koyunları çaldıkları tespit edilen hayvan hırsızı 3 kişi Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Kozluk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan hassas çalışmalar neticesinde yakalanarak göz altına alındı. Düzenlenen operasyona ilişkin Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, “Gözaltına alınan şüpheli A.E.A. S.E.A. ve E.H. isimli şahıslara ait ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde çalınan hayvanlar ele geçirilerek sahibine teslim edilmiştir. Yakalanan şüpheli şahıslar Kozluk Cumhuriyet Başsavcılığında ifadelerinin alınmasını müteakip sevk edildiği Kozluk Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartı kararı ile serbest bırakmıştır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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