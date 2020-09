Batman V Süpermen: Adaletin Şafağı oyuncuları ve konusu aksiyon film severler tarafından merak konusu oldu. İşte detaylar...

BATMAN V SUPERMAN: ADALETİN ŞAFAĞI FİLMİ KONUSU

Batman'in Süperman'i insanlık için bir tehlike olarak görmesi ve bunun sonucunda onu durdurmaya çalışması.

BATMAN V SUPERMAN: ADALETİN ŞAFAĞI FİLMİ OYUNCULARI

Ben Affleck, Bruce Wayne / Batman: Gotham City'yi maskeli olarak yeraltı suçlularından korumaya yemin etmiş milyarder.

Henry Cavill, Kal-El / Clark Kent / Superman: Kryptonian gezegeninden sağ çıkan ve the Daily Planet'de gazeteci olan Superman takma adı altında dünyayı koruyan kişi.

Amy Adams, Lois Lane: Daily Planet'te haberci ve Clark Kent'in ilgisine aşık.

Jesse Eisenberg, Lex Luthor: Superman'in yenilgisini sabitlemek isteyen karmaşık ve çok yönlü genç iş adamı.

Diane Lane, Martha Kent: Clark’ı evlatlık edinen anne.

Laurence Fishburne, Perry White: Daily Planet'in sorumlu müdürü.

Jeremy Irons, Alfred Pennyworth: Bruce Wayne'in güvenilir uşağı ve sırdaşı.

Holly Hunter, Finch: Birleşik Devletler senatörü.

Gal Gadot, Diana Prince / Wonder Woman

Tao Okamoto Luthor'un asistanı Mercy Graves olarak rol aldı. Ray Fisher, Jason Momoa ve Ezra Miller küçük rollerde, sırasıyla Victor Stone / Cyborg, Arthur Curry / Aquaman ve Barry Allen / The Flash olarak kadroda yerlerini aldılar. Harry Lennix, Christina Wren, Michael Shannon, sırasıyla Genel Swanwick, Binbaşı Carrie Farris ve Genel Zod olarak rollerini üstlendi. Jeffrey Dean Morgan, Bruce Wayne'in yaşlı babasını oynadı. Senatör Patrick Leahy, ayrıca küçük bir rolde oynadı. Robin Atkin Downes Doomsday olarak filmde yer aldı.