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        Haberler Gündem 3. Sayfa Batman’da kayıp olarak aranan gencin ölü bulunmasına ilişkin 14 kişi gözaltına alındı | Son dakika haberleri

        Batman’da kayıp olarak aranan gencin ölü bulunmasına ilişkin 14 kişi gözaltına alındı

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kayıp olarak aranan gencin Batman'da cansız bedeninin bulunmasına ilişkin 1'i kadın 14 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 20:23 Güncelleme: 09.03.2025 - 20:24
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        Kayıp gencin ölümüne ilişkin 14 kişi gözaltında
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        Bismil'in kırsal Kazancı Mahallesi'nin Aydınlar mezrasındaki evinden 1 Mart'ta Batman'daki arkadaşıyla buluşmak üzere çıkan ve kendisinden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine Batman İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen arama çalışmaları sonucu dün Suçeken Mahallesi mevkisinde cansız bedenine ulaşılan Mehmet Yüksel'in (24) ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

        Bismil Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, güvenlik güçlerince C.T. (43), A.T. (59), R.Y. (60), K.T. (27), A.Y. (77), N.T.(32), S.T. (48), R.T. (40), N.T. (49), A.T. (39), B.T. (54), Z.T (69), R.T. (40) ve K.T. (28) gözaltına alındı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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