Battalgazi'deki rezerv alanda temel kazıları

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde rezerv alanı olarak ilan edilen bölgelerde inşaat çalışmaları hız kazandı.

İHA'nın haberine göre, İsmetiye Mahallesi ile Kavaklıbağ Mahallleri'nde planlanan projenin ilk etabında temel kazıları başladı. Bölgede ilk etapta 497 konut, 330 büro ve 350 dükkanın inşa edileceği projede, temel kazı çalışmaları sürüyor.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, temel kazı alanını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaretinde, projeye olan destek ve katkılardan bahseden Vali Yavuz, "Hemşehrilerimizin desteği ile şehrimizin yapı stokunu yenileyerek afete dirençli bir kent olma yolunda adımlarımızı atıyoruz. Bu tür projeler, şehirlerimizin sürdürülebilirliğini artıracak ve vatandaşlarımıza daha güvenli yaşam alanları sunacaktır" ifadelerini kullandı.