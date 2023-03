Sesli Dinle 0:00 / 0:00

Bir tarafta Batuhan Karacaya, diğer tarafta, 6 ay ilişki yaşadıktan sonra bir süre önce ayrıldığı sevgilisi Ayşe Aslanpay…

İki taraf sosyal medyalarından yayınladıkları videolarla birbirlerini şiddet uygulamakla suçluyor.

Ayşe Aslanpay, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu: Yaşadığım bu zorlu süreçle ilgili eski erkek arkadaşım Batuhan Karacakaya’dan şikâyetçi oldum. Darp edildiğime dair elimdeki tüm delilleri sundum. Bundan sonra bu konuyla ilgili tarafıma yapılan tüm hakaret ve asılsız olaylarla ilgili avukatım suç duyurusunda bulunacaktır. Mental olarak yoruldum. Ki ben hayatıma devam etmeye çalışıyorum. Bu süreçte destek olan tüm arkadaşlarıma ve avukatıma teşekkürler.

Ayşe Aslanpay, hemen akabinde Batuhan Karacakaya’nın kendisine şiddet uyguladığına yönelik bir itiraf videosu yayınladı.

Batuhan Karacakaya ise Ayşe Aslanpay’ın iddialarına şöyle cevap verdi: Öncelikle şahsıma yapılan iddiaların asla gerçeği yansıtmadığını bilmenizi isterim. 6 aydır süre gelen ilişkimizin bu duruma gelmesi ne yazık ki çok üzücü. Darp edildiğini iddia ettiği günün ve ertesi günün iftira olduğunu kanıtlayacak bizzat kendisinin çektiği fotoğraf ve videoları mevcuttur. Kendisinin hiçbir darp izi bulunmamaktadır. Aksine bu durumda darp edilen, evinin kapısına defalarca gelinen, arabasına zarar verilen bizzat şahsımdır. Söylediğim her şeyin kamera görüntüleri mevcuttur. Hukuki birimlere belgelerimi teslim ettim. Gerekli işlemler başlatıldı. Uzaklaştırma kararı almama rağmen defalarca otoparkıma gizlice girip kapımı yumrukladığı, ailemin evine gidip onları rahatsız ettiği, iş yerimize gelip beni çok zor durumlarda bırakmasına rağmen şikayet etmeyip sabırlı davranmıştım. Mesajlarına cevap vermedim ve bu asılsız iddialarla karşı karşıya kaldım. Özel hayatımın her zaman gizli kalmasına özen gösterdim. Özellikle birlikte olduğum kadının bana yaşattığı olumsuz olayları asla paylaşmak istemezdim… Fakat şahsıma yapılan asılsız iddialardan dolayı gerçekleri iddia olarak değil kanıtlı bir şekilde paylaşmak durumundayım. Her zaman sabrımı korumaya, karşımdaki insanın kadın olduğunu düşünerek zarar görmemesi için susmaya özen gösterdim. Ama artık gereğinin yapılması için tüm başvurularımı ilgili birimlere yapmış bulunmaktayım.

Batuhan Karacakaya, aynı zamanda Ayşe Aslanpay'ın şiddet görmediğini itiraf ettiği yönünde bir video paylaştı.

Bunun üzerine Ayşe Aslanpay, söz konusu videonun Batuhan Karacakaya tarafından kendisine zorla çektirildiğini dile getirdiği bir video paylaştı. Aslanpay, aynı zamanda Batuhan Karacakaya’nın kendisine şiddet uyguladığı için ne kadar pişman olduğunu belirttiği mesajları da yayınladı.

