Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Magazin
ABONE OL

Batuhan Karacakaya ile Ayşe Aslanpay arasında video savaşları

Batuhan Karacakaya ile eski sevgilisi Ayşe Aslanpay arasında sosyal medyada birbirlerini suçlayan videolar havada uçuşuyor. Aslanpay, kendisine şiddet uyguladığı için Karacakaya'dan avukatı aracılığıyla şikâyetçi olduğunu dile getirmesinden sonra taraflar; "Şiddet var", "Şiddet yok" içerikli videolar yayınlamaya başladı. Batuhan Karacakaya da Ayşe Aslanpay hakkında hukuki süreç başlattığını açıkladı

Batuhan Karacakaya ile eski sevgilisi Ayşe Aslanpay arasında video savaşları - Magazin haberleri
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Bir tarafta Batuhan Karacaya, diğer tarafta, 6 ay ilişki yaşadıktan sonra bir süre önce ayrıldığı sevgilisi Ayşe Aslanpay
İki taraf sosyal medyalarından yayınladıkları videolarla birbirlerini şiddet uygulamakla suçluyor.

Şöyle;
Ayşe Aslanpay, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu: Yaşadığım bu zorlu süreçle ilgili eski erkek arkadaşım Batuhan Karacakaya’dan şikâyetçi oldum. Darp edildiğime dair elimdeki tüm delilleri sundum. Bundan sonra bu konuyla ilgili tarafıma yapılan tüm hakaret ve asılsız olaylarla ilgili avukatım suç duyurusunda bulunacaktır. Mental olarak yoruldum. Ki ben hayatıma devam etmeye çalışıyorum. Bu süreçte destek olan tüm arkadaşlarıma ve avukatıma teşekkürler.

Ayşe Aslanpay, hemen akabinde Batuhan Karacakaya’nın kendisine şiddet uyguladığına yönelik bir itiraf videosu yayınladı.

Batuhan Karacakaya ise Ayşe Aslanpay’ın iddialarına şöyle cevap verdi: Öncelikle şahsıma yapılan iddiaların asla gerçeği yansıtmadığını bilmenizi isterim. 6 aydır süre gelen ilişkimizin bu duruma gelmesi ne yazık ki çok üzücü. Darp edildiğini iddia ettiği günün ve ertesi günün iftira olduğunu kanıtlayacak bizzat kendisinin çektiği fotoğraf ve videoları mevcuttur. Kendisinin hiçbir darp izi bulunmamaktadır. Aksine bu durumda darp edilen, evinin kapısına defalarca gelinen, arabasına zarar verilen bizzat şahsımdır. Söylediğim her şeyin kamera görüntüleri mevcuttur. Hukuki birimlere belgelerimi teslim ettim. Gerekli işlemler başlatıldı. Uzaklaştırma kararı almama rağmen defalarca otoparkıma gizlice girip kapımı yumrukladığı, ailemin evine gidip onları rahatsız ettiği, iş yerimize gelip beni çok zor durumlarda bırakmasına rağmen şikayet etmeyip sabırlı davranmıştım. Mesajlarına cevap vermedim ve bu asılsız iddialarla karşı karşıya kaldım. Özel hayatımın her zaman gizli kalmasına özen gösterdim. Özellikle birlikte olduğum kadının bana yaşattığı olumsuz olayları asla paylaşmak istemezdim… Fakat şahsıma yapılan asılsız iddialardan dolayı gerçekleri iddia olarak değil kanıtlı bir şekilde paylaşmak durumundayım. Her zaman sabrımı korumaya, karşımdaki insanın kadın olduğunu düşünerek zarar görmemesi için susmaya özen gösterdim. Ama artık gereğinin yapılması için tüm başvurularımı ilgili birimlere yapmış bulunmaktayım.

Batuhan Karacakaya, aynı zamanda Ayşe Aslanpay'ın şiddet görmediğini itiraf ettiği yönünde bir video paylaştı.

Bunun üzerine Ayşe Aslanpay, söz konusu videonun Batuhan Karacakaya tarafından kendisine zorla çektirildiğini dile getirdiği bir video paylaştı. Aslanpay, aynı zamanda Batuhan Karacakaya’nın kendisine şiddet uyguladığı için ne kadar pişman olduğunu belirttiği mesajları da yayınladı.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Mehmet Çalışkan
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

MasterChef şampiyonu Uğur Kardaş serbest bırakıldı! Sosyal medya hesabından açıklama yaptı!
MAGAZİN MasterChef şampiyonu Uğur Kardaş serbest bırakıldı!
4 aylık hamile olan Nazlı Sabancı'dan balkon pozları! Ünlü güzel yine göz kamaştırdı!
MAGAZİN 4 aylık hamile olan Nazlı Sabancı'dan balkon pozları! ...
Dilan Çıtak babasının adını bile anmadı! "Anne parasıyla..." - Magazin haberleri
MAGAZİN Dilan Çıtak babasının adını bile anmadı! "Anne parasıyla. ...
Hande Erçel ve Hakan Sabancı balığa çıktı! Ünlü oyuncunun paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu! - Magazin haberleri
MAGAZİN Hande Erçel'in paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu!
Mine Tugay son pozuyla göz kamaştırdı! Yalı Çapkını’nın yıldızı kayıtsız kalamadı! - Magazin haberleri
MAGAZİN Mine Tugay son pozuyla göz kamaştırdı!
Harry Potter yıldızından müjdeli haber! Baba olmak için gün sayıyor! - Magazin haberleri
MAGAZİN Harry Potter yıldızından müjdeli haber! Baba olmak ...
Oğlu "Anne yapma" diyor, Songül Karlı dinlemiyor! Ünlü sunucunun son pozu çok konuşuldu! - Magazin haberleri
MAGAZİN Oğlu "Anne yapma" diyor, Songül Karlı dinlemiyor!
Caner Erdeniz'e mini motor - Magazin haberleri
MAGAZİN Dev adama mini motor!
Hande Ataizi: Herkesin psikolojisi gibi - Magazin haberleri
MAGAZİN "Herkesin psikolojisi gibi"
Çağla Şıkel'den o iddialara yanıt: Şehir efsanesi ötesi - Magazin haberleri
MAGAZİN "Şehir efsanesi ötesi"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.