7. KIRILABİLECEK EŞYALARA DİKKAT ETMEK

Kırılabilecek eşyalara çanta yerleştirirken ekstra dikkat etmek gerekebilir bu yüzden çantanızın ya da bavulunuzun ortasına yerleştirmek kırılma ihtimalini azaltır. Bununla birlikte, daha korunaklı olması için bu tarz eşyaları tişört veya diğer kıyafetlere sararak da yerleştirebilirsiniz.

Kaynak: Wiki How, the New York Times