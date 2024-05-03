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        Haberler Yaşam Bavulunuzu sığdırmak için hiçbir eşyayı geride bırakmanıza gerek yok: Çanta hazırlarken yerden tasarruf etmenizi sağlayacak 7 ipucu!

        Yerden tasarruf edin: Bavul ve çanta hazırlarken uygulayabileceğiniz 7 ipucu!

        Seyahat hazırlıkları yaparken bavulunuzu doldurmak bazen bir bulmacayı çözmek kadar zorlayıcı olabilir. Ancak sıkı bir yer tasarrufu stratejisiyle, her parçayı sıkı sıkıya yerleştirmek mümkün. Peki, bavula nasıl daha fazla eşya sığdırılabilir? İşte, sizin için bavulun her santimetresini en iyi şekilde kullanmanın 7 yolu!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2024 - 17:00 Güncelleme: 03.05.2024 - 01:00
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        Seyahat için çanta hazırlamak önceden planlandığında çok daha kolay bir hale gelir. Çantayı hazırlarken hava şartlarına göre kıyafet koymak gibi çözümler yerden tasarruf etmede etkilidir ancak daha fazla eşya sığdırmak için uygulanabilecek bazı yollar vardır. İşte, bavulunuza kıyafet yerleştirmede yardımcı olabilecek yöntemlere dair detaylar...

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        1. KIYAFETLERİ RULO YAPMAK

        Valizde daha fazla alana ihtiyacınız varsa ve ağır olması sorun değilse kıyafetlerinizi rulo yaparak yerden tasarruf edebilirsiniz. Bu yöntem, gömlek ve pantolonları katlamaktan çok daha az yer tutar.

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        Özellikle küçük bir çantaya sığmaya çalışıyorsanız rulo yapılan eşyaları sıkıca yerleştirmek gerekebilir. Ayrıca, rulo yaptığınız kıyafetlerin çantada sımsıkı durması için lastik bant veya saç lastiği kullanabilirsiniz.

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        2. KÜÇÜK SAKLAMA ÇANTALARI KULLANMAK

        Saklama çantaları valizi düzenlemek için kullanılan ufak çantalardır. İhtiyaçlarınıza bağlı olarak bu çantaları kıyafetlere, ağırlığa veya eşyalara göre ayırarak düzenleyebilirsiniz.

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        Örneğin birkaç tane çantanız olabilir ve bunlardan bir tanesine makyaj malzemelerinizi bir diğerine iç çamaşırlarınızı yerleştirebilirsiniz. Ayrıca vakumlanabilen ve daha az yer tutan çantaları da kullanabilirsiniz.

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        3. AYAKKABILARI SAKLAMA ALANI OLARAK KULLANMAK

        Eğer gideceğiniz yere ekstra ayakkabı da götürüyorsanız içerisine eşyalarınızı yerleştirebilirsiniz. Örneğin, çoraplarınıza veya iç çamaşırlarınıza yer kalmadıysa ayakkabılarınızın içine koyabilirsiniz. Ayrıca, kırılmaya müsait eşyalarınızı da ayakkabıların içerdiği ekstra yastıklama sayesinde ayakkabı içine koyabilirsiniz.

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        4. BAVULDAKİ BOŞLUKLARDAN YARARLANMAK

        İç çamaşırlarını yerleştirmek için kıyafetler arasındaki boşlukları kullanmak işinize yarayabilir. Valizi doldurduktan sonra iç çamaşır ve çoraplarınızı yan taraflara ve kıyafetler arasındaki boşluklara yerleştirebilirsiniz. Bu sayede ortadaki değerli alanı küçük eşyalar için kullanmamış olursunuz.

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        5. DOĞRU ÇANTAYI SEÇMEK

        Farklı seyahatler için farklı valizler gerekir bu yüzden seyahatiniz için en uygun olan çanta tipini düşünmelisiniz. Örneğin, çantanızı yanınızda taşımayı tercih ediyor veya çantanızı düzenlerken daha fazla esneklik istiyorsanız silindir spor çanta daha iyi bir seçenek olabilir.

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        6. EŞYALARI YERLEŞTİRME SIRASINI ÖNEMSEMEK

        Çantanın altına en ağır eşyaları, üstüne ise en hafif eşyaları koymak daha iyi olabilir. Bunun sebebi, ağır parçaların hediyelik eşya veya kozmetik ürünler gibi daha hafif parçaları ezmesini önlemektir bu yüzden şık gömlekler gibi hafif eşyaları üste koyabilirsiniz. Ayrıca bu şekilde hazırlandığında ağırlık da eşit dağılacağından taşıma kolaylığı sağlayabilir.

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        7. KIRILABİLECEK EŞYALARA DİKKAT ETMEK

        Kırılabilecek eşyalara çanta yerleştirirken ekstra dikkat etmek gerekebilir bu yüzden çantanızın ya da bavulunuzun ortasına yerleştirmek kırılma ihtimalini azaltır. Bununla birlikte, daha korunaklı olması için bu tarz eşyaları tişört veya diğer kıyafetlere sararak da yerleştirebilirsiniz.

        Kaynak: Wiki How, the New York Times

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