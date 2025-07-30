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        Bayburt'ta 156 adet tarihi eser ele geçirildi; operasyon anı kamerada

        BAYBURT'ta jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser operasyonunda Ortaçağ, Demir Çağı ve Roma dönemine ait 156 eser ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 18:39 Güncelleme: 30.07.2025 - 18:39
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        Bayburt'ta 156 adet tarihi eser ele geçirildi; operasyon anı kamerada
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        BAYBURT’ta jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser operasyonunda Ortaçağ, Demir Çağı ve Roma dönemine ait 156 eser ele geçirildi. Operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anı ise jandarma kamerasına yansıdı.

        Bayburt’ta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince izinsiz kazı sonucu tarihi eser elde ettiği düşünülen şüpheliler hakkında teknik ve fiziki takip başlatıldı. İzinsiz kazı sonucu çıkarılan tarihi eserlerin yasa dışı ticaretinin yapıldığını tespit eden ekipler, Bayburt ve Gümüşhane’de ikamet eden U.Ç., E.Ç., E.Y., İ.Ç. ve T.A.’ya ait ikamet ve araçlara baskın yaptı. Operasyon kapsamında adreslerde ve araçlarda yapılan aramalar sonucunda Ortaçağ, Demir Çağı ve Roma dönemine ait 156 heykel, heykelcik ve çeşitli objeler ile tarihi eser aramada kullanılan detektörler ele geçirildi.

        Jandarma kamerasına yansıyan operasyonda 5 şüpheli yakalanırken, 4’ü ifadesi sonrası, 1’i sevk edildiği adliyede adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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