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Bayburt'un uluslararası ödüllü müzeleri on binlerce ziyaretçi ağırladı

AA

Bayburt'un uluslararası ödüllü müzeleri on binlerce ziyaretçi ağırladı

BAYBURT (AA) - Bayburt'un uluslararası ödüllü iki müzesi, Kovid-19 salgını sürecindeki durgunluğun ardından yoğun bir sezon geçirdi.

Kent merkezine 45 kilometre mesafedeki Bayraktar (Baksı) köyünde, ressam ve akademisyen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan tarafından kurulan ve kapılarını 2010'da açan Baksı Müzesi, 2014 Avrupa Konseyi Müze Ödülü'ne ve aynı yıl TBMM Onur Ödülü'ne layık görüldü.

Geleneksel kültürü koruyarak gelecek kuşaklara aktarmak için araştırmalar yapılan, kadın istihdamı projeleri, özel yetenekli çocukların tespit ve desteklenmesi gibi çalışmalar da yürütülen müze, 1 Mayıs-1 Ekim arasında 35 bin ziyaretçi ağırladı.

İş insanı Kenan Yavuz ise 2013'te, doğup büyüdüğü Demirözü ilçesine bağlı Beşpınar köyünde 4 bin 500 metrekare kapalı, 10 bin 500 metrekare açık alan olmak üzere toplam 15 bin metrekare üzerinde kültür evi kurdu.

Yaklaşık 6 yıl kültür evi olarak hizmet verdikten sonra 2019'da "resmi özel müze" statüsü kazanan müze, 2021'de Avrupa Müze Forumunca her yıl düzenlenen "Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri" yarışmasında "2021 Silletto Ödülü"ne, bu yıl ise "Avrupa Birliği Kültürel Miras (Europa Nostra) Büyük Ödülü"ne layık görüldü.

Aldığı uluslararası ödüllerle özellikle yurt dışında tanınırlığını artıran müze, mayıs-ekim döneminde 35 bin kişi tarafından gezildi.

- "Konaklamalı turizmde yüzde yüz bir artış söz konusu"

Baksı Müzesi kurucusu Prof. Dr. Koçan, AA muhabirine, bu seneki ziyaretçi ve konaklama sayısının geçen yıla göre çok daha yüksek olduğunu söyledi.

Türkiye ve yurt dışından çok fazla ziyaretçi aldıklarını belirten Koçan, "35 bin izleyici sayısı var burada. Konaklamalı turizmde yüzde yüz bir artış söz konusu. Bunun tabii çok çeşitli nedenleri var. Pandemi sonrası meselesi var. Bizim buradaki kültür etkinliklerimiz var. Çok sayıda sergi açıyoruz." dedi.

Koçan, bu yıl turizm açısından beklentilerinin çok üstünde bir katılım ve katkı elde ettiklerini aktararak, bunun aynı zamanda bölgenin ekonomisi ve istihdamına katkı sağladığını vurguladı.

Baksı'nın pandemi sonrasına büyük bir enerjiyle başlayıp bu enerjiyle devam ettiğini kaydeden Koçan, şöyle konuştu:

"Büyük kentlerden, büyük merkezlerden tur şirketleri, daha çok entelektüel bazlı bir turizm kitlesini buraya doğru akıtmaya başladı. Büyük bir uluslararası ilgi söz konusu. Şu günlerde Rusya ve Amerika'dan bazı grupların gelmesi söz konusu. Oradaki üniversitelerle işbirliği söz konusu. Bütün bu dünyanın enerjisi içerisinde Baksı'dan, kırsaldan merkeze bir enerji pompalamaya ve oraya önerilerde bulunmaya devam ediyoruz."

- "Özellikle yurt dışında tanınırlığımız zirveye ulaştı"

Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nin kurucusu Kenan Yavuz da 2022 yılında çok yoğun bir sezon yaşadıklarını söyledi.

Geçen yıl 2021 Silletto Ödülü'nü, bu yıl ise Avrupa Birliği Kültürel Miras (Europa Nostra) Büyük Ödülü'nü kazanmanın müzenin tanınırlığının artırdığına dikkati çeken Yavuz, şunları kaydetti:

"Özellikle yurt dışında tanınırlığımız zirveye ulaştı. Olağanüstü ilgi görüyoruz. Bu sene yaz sezonunda 35 bin ziyaretçi aldık. Yıl sonunu 50 binle kapatacağımızı tahmin ediyoruz. Bu köy müzesi için olağanüstü bir rakam. Özellikle ödüller sonrasında ziyaretçi profilimizde, yerel halkın dışındaki ziyaretçi sayısında belirgin bir artış gözlüyoruz. Türkiye'nin her tarafından, yurt dışından turist grupları almaya başladık. Her yaştan ve toplumun her kesiminden büyük ilgi görüyoruz. Bu da toplumun ortak paydasını, bizi birleştiren, duygusal, kültürel anlamda buluşturan değerlerimizi müzemizde başarılı şekilde yaşattığımızı gösteriyor."


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