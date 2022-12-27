Bayburt'ta sobanın parlaması sonucu 4 kişi yaralandı

BAYBURT (AA) - Bayburt'ta 4 kişi, yakmaya çalıştıkları sobanın parlaması üzerine yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Demirözü ilçesine bağlı Gökçedere beldesinde bir bakkalda F.B, İ.Ş, E.A. ve S.A'nın yakmaya çalıştığı sobada parlama meydana geldi.
Parlamanın etkisiyle tek katkı iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve köylülerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yaralanan F.B, İ.Ş, E.A. ve S.A, ambulansla Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yangında iş yerinde hasar meydana geldi.
Yaralananların henüz bilgisine başvurulmadığı, parlamaya sobayı tutuşturmak için kullanılan malzemenin neden olmuş olabileceği belirtildi.