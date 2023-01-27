Bayburt'ta çiftçilere makine desteği sağlandı

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BAYBURT (AA) - Bayburt'un Demirözü ilçesinde çiftçilere 62 yem ezme ve 155 süt sağım makinesi hibe edildi.

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın (DOKAP) desteğiyle yürütülen, "Az Zahmet Çok Bereket Projesi" ve "Kırsala Uzanan Eller Projesi" kapsamında, Demirözü Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde program düzenlendi.

Demirözü Kaymakamı Ali Ekber Ateş, çiftçilerin üretim şartlarının geliştirilmesinin önemli olduğunu vurgulayarak, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer ise her zaman çiftçilerin yanında olduklarını söyledi.

Gürer, projenin özellikle kırsalda tarımsal üretime katkı sağlayan vatandaşların iş yükünün hafiflemesine yardımcı olacağına dikkati çekti.

DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat ile muhtarların da katıldığı programda makineler, kura ile belirlenen 217 çiftçiye teslim edildi.

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