Bayburt'ta ilkokullarda fiziksel aktivite etkinlikleri başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen "Okulumda Sağlıklı Besleniyorum Programı" kapsamında Bayburt'ta fiziksel aktivite etkinlikleri başlatıldı.

Öğrencilerin fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal yönden sağlıklı bir gelişim süreci geçirebilmeleri ve okul dışı zamanlarını verimli kullanabilmeleri için başlatılan aktiviteler tüm öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Şehit Nevzat Kaya İlkokulunda öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde bahçedeki fiziksel etkinliklere katılırken İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri ve etkinlikleri takip etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, "Okulumda Sağlıklı Besleniyorum Programı"nın öğrencilerin zihinsel ve bedensel gelişimine katkı sağlayacağını belirtti.

Güney, İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi tarafından koordine edilen ve öğrencilerin zararlı alışkanlıklarla teknolojik bağımlılıktan uzaklaşabilmeleri için yürütülen etkinliklerin Bayburt'taki tüm okullarda yıl boyunca yapılacağını ifade etti.