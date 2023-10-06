Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri

        Bayburt'ta trafik kazası şüphelisi öğrencilere spor malzemesi almak şartıyla uzlaştı

        Bayburt'ta trafik kazasında bir kadının yaralanmasına neden olan sürücü, köy okullarına spor malzemesi bağışlaması şartıyla yargılanmaktan kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 14:41 Güncelleme: 06.10.2023 - 14:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bayburt'ta trafik kazası şüphelisi öğrencilere spor malzemesi almak şartıyla uzlaştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bayburt'ta trafik kazasında bir kadının yaralanmasına neden olan sürücü, köy okullarına spor malzemesi bağışlaması şartıyla yargılanmaktan kurtuldu.

        Merkeze bağlı Dikmetaş köyünde geçen ay meydana gelen trafik kazazında, R.K'nin kullandığı otomobil karşı yönden gelen otomobille çarpıştı.

        Otomobilde yolcu olarak bulanan ve kazada yaralanan Ş.Ö, kazanın oluşumunda asli kusurlu olan sürücü R.K'den şikayetçi oldu.

        Şikayeti inceleyen Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu, olayın davaya dönüşmemesi için taraflarla görüşerek uzlaşmaya davet etti.

        Uzlaştırmacı ile yapılan görüşmelerde, taraflar edimli uzlaşmayı kabul edeceğini iletti. Bunun üzerine Ş.Ö, R.K'nin kentteki köy okullarına spor malzemesi bağışlamasını istedi.

        Teklifi kabul eden R.K'nin, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen merkeze bağlı Mutlu ile Kırkpınar köylerindeki ilkokullara spor malzemelerini alması üzerine dosya kapandı.

        Spor malzemeleri İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ile uzlaştırma görevlisi Ümit Çalışkan tarafından öğrencilere dağıtıldı.

        Ümit Çalışkan, gazetecilere, müştekinin 6 bin lira bağışta bulunduğunu belirterek, "Biz de malzemeleri temin edip İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile görüştük. Mutlu ve Kırkpınar köyünde bu malzemelerin dağıtımını yaptık. Futbol topu, badminton takımı gibi spor malzemelerini çocuklara vererek mutluluklarına ortak olduk. İnşallah bundan sonraki dosyalarda da bu şekilde edimlerle hem olayları tatlıya bağlayacağız hem de çocuklarımızı sevindireceğiz." diye konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Bayburt'ta kazaları önlemek amacıyla traktör sürücülerine reflektör dağıtıl...
        Bayburt'ta kazaları önlemek amacıyla traktör sürücülerine reflektör dağıtıl...
        Bayburt'ta ilkokullarda fiziksel aktivite etkinlikleri başladı
        Bayburt'ta ilkokullarda fiziksel aktivite etkinlikleri başladı
        Bayburt'ta öğrenciler okul bahçesinde yetiştirdikleri sebzeleri hasat etti
        Bayburt'ta öğrenciler okul bahçesinde yetiştirdikleri sebzeleri hasat etti
        Bayburt'ta öğrencilere "Mobil Trafik Eğitim Tırı"nda eğitim verildi
        Bayburt'ta öğrencilere "Mobil Trafik Eğitim Tırı"nda eğitim verildi
        Soğanlı Dağları'nın 3 bin rakımlı zirveleri doğa tutkunlarını ağırlıyor
        Soğanlı Dağları'nın 3 bin rakımlı zirveleri doğa tutkunlarını ağırlıyor
        Atlı Cirit 1. Lig'e Yükselme B Grubu müsabakaları sona erdi
        Atlı Cirit 1. Lig'e Yükselme B Grubu müsabakaları sona erdi