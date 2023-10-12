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        Bayburt'ta 330 ton sertifikalı buğday tohumu dağıtıldı

        Bayburt'ta Tarım ve Orman Bakanlığınca desteklenen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında çiftçilere yüzde 50 hibe destekli 330 ton sertifikalı buğday tohumu dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 14:09 Güncelleme: 12.10.2023 - 14:26
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        Bayburt'ta 330 ton sertifikalı buğday tohumu dağıtıldı
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        Bayburt'ta Tarım ve Orman Bakanlığınca desteklenen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında çiftçilere yüzde 50 hibe destekli 330 ton sertifikalı buğday tohumu dağıtıldı.

        Şingah Mahallesi'ndeki hububat deposu bahçesinde düzenlenen törende konuşan Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Tarım ve Orman Bakanlığının gübre ve tohum dağıtımıyla ilgili çok ciddi çalışmaları olduğunu söyledi.

        Bu kapsamda Bayburt'ta 550 çiftçiye yüzde 50 hibe desteğiyle 330 ton buğday tohumu dağıtmak için bir araya geldiklerini belirten Eldivan, "Çiftçimizin toprağına sahip çıkması lazım. Çiftçimizin ektiğini biçtiğini özellikle pandemiyle başlayan süreçte gıda krizi ve kıtlığı yaşamamak için bu buğday arpa gibi temel besinin hammaddeleri olan bu tür bitkilerin, tahılların hızlı bir şekilde üretilip tekrar ekonomiye kazandırılması lazım." dedi.

        Eldivan, Bayburt'un büyük tahıl ekim alanlarına sahip olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Bayburt ovası o anlamda çok verimli bir ova. Gerek sulama göletleriyle gerek Çoruh Nehri'nin kollarıyla beraber çok verimli ve çok bakir doğada yaşıyorsunuz. Bizim temennimiz sadece sizlerin değil çocuklarımızın da gençlerimizin de tarımı bırakmaması. Toprağımıza sahip çıkmamız lazım. Bu tür çalışmalarda da özellikle Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün bu şekildeki çalışmaları da bizleri memnun ediyor. Biliyorsunuz teşvikler, bu destekler özellikle devletimizin en fazla pozitif ayrımcılık yaptığı tarım sektöründe faaliyet gösteren vatandaşlarımıza bir alan. Burada da yüzde 50 hibe destekli bir projenin dağıtımında bir aradayız."

        Konuşmaların ardından çiftçilere 330 ton sertifikalı buğday tohumunun dağıtımı yapıldı.

        Programa, Emniyet Müdürü Nihat Uzun, İl Jandarma Komutanı Albay Talha Övet, Tarım ve Orman İl Müdürü Selami Ersen, kurum çalışanları ve üreticiler katıldı.

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