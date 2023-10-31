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        Bayburt'ta taraflar, SMA'lı çocuğa bağış şartıyla uzlaştı

        Bayburt'ta hakaret şikayetinin tarafları, SMA hastası çocuk için başlatılan yardım kampanyasına 1000 lira bağış yapılması şartıyla uzlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 13:27 Güncelleme: 31.10.2023 - 13:27
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        Bayburt'ta taraflar, SMA'lı çocuğa bağış şartıyla uzlaştı
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        Bayburt'ta hakaret şikayetinin tarafları, SMA hastası çocuk için başlatılan yardım kampanyasına 1000 lira bağış yapılması şartıyla uzlaştı.

        Kentte yaşayan A.K, şüpheli K.A'dan telefonda kendisine hakaret ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

        A.K'nin şikayeti üzerine, K.A. hakkında "hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı.

        Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen çalışma sonrası dosya, suçun uzlaşma kapsamına girmesi nedeniyle Uzlaştırma Bürosuna gönderildi.

        Uzlaştırmacıyla yapılan görüşmelerde, taraflar edimli olarak uzlaşmayı kabul edeceğini iletti.

        Bunun üzerine A.K, K.A'nın SMA hastası Arya Manhas adına başlatılan kampanyaya 1000 lira bağış yapmasını istedi.

        Teklifi kabul eden K.A, hesaba bağışta bulunarak ceza almaktan kurtuldu.

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