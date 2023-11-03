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        Bayburt'ta "Türkiye Yüzyılı Mehmetçik Hatıra Ormanı" oluşturuldu

        Bayburt'ta, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Türkiye Yüzyılı Mehmetçik Hatıra Ormanı" oluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 15:17 Güncelleme: 03.11.2023 - 15:40
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        Bayburt'ta "Türkiye Yüzyılı Mehmetçik Hatıra Ormanı" oluşturuldu
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        Bayburt'ta, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Türkiye Yüzyılı Mehmetçik Hatıra Ormanı" oluşturuldu.

        17. Komando Tugay Komutan Yardımcılığı tarafından Bayburt Organize Sanayi Bölgesi'ndeki alana, 2023 sarıçam, karaağaç, huş, elma, badem ve ceviz fidanı dikildi.

        Vali Mustafa Eldivan, törende yaptığı konuşmada, çevre farkındalığı oluşturmak için bu tür faaliyetlere devam edeceklerini söyledi.

        Kentin farklı noktalarında belirlenen alanlara hafta boyunca fidan dikileceğini belirten Eldivan, "Erozyonla mücadelede dünyaya örnek bir ülkeyiz. İklim değişikliği, aşırı yüksek sıcaklıklar nedeniyle ülkemizde en büyük orman yangınlarını geçtiğimiz yıllarda yaşadık. Küresel ısınmanın etkisini azaltmak için ağaçlandırma çalışmalarına hız vermeliyiz." dedi.

        Etkinliğe, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun, İl Jandarma Komutanı Albay Talha Övet, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Selami Köksal ile öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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