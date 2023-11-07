Bayburt Valisi Eldivan'dan Arpalı beldesine ziyaret

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, merkeze bağlı Arpalı beldesini ziyaret etti.

Eldivan, beraberindeki İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit ve İl Müftüsü Abdurrahman Şahin ile Belde Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur'u ziyaret etti.

Polattimur'dan bilgi aldıktan sonra beldedeki yatırım alanlarında inceleme yapan Eldivan, belediye tarafından düzenlenen meslek edindirme kurslarına katılanların taleplerini dinledi.

Eldivan, Zakire Hanım Yatılı Kız Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimi alan öğrencilerle de görüşerek başarı temennisinde bulundu.