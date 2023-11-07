Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri

        Bayburt Valisi Eldivan'dan Arpalı beldesine ziyaret

        Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, merkeze bağlı Arpalı beldesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 11:45 Güncelleme: 07.11.2023 - 11:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bayburt Valisi Eldivan'dan Arpalı beldesine ziyaret
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, merkeze bağlı Arpalı beldesini ziyaret etti.

        Eldivan, beraberindeki İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit ve İl Müftüsü Abdurrahman Şahin ile Belde Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur'u ziyaret etti.

        Polattimur'dan bilgi aldıktan sonra beldedeki yatırım alanlarında inceleme yapan Eldivan, belediye tarafından düzenlenen meslek edindirme kurslarına katılanların taleplerini dinledi.

        Eldivan, Zakire Hanım Yatılı Kız Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimi alan öğrencilerle de görüşerek başarı temennisinde bulundu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Eski çalışanını öldürmüştü! Cinayet perdesi aralandı!
        Eski çalışanını öldürmüştü! Cinayet perdesi aralandı!
        20 polis son anda kurtuldu!
        20 polis son anda kurtuldu!
        1 anne ve 5 çocuk... Kahreden fotoğraf!
        1 anne ve 5 çocuk... Kahreden fotoğraf!
        Akılalmaz penaltı
        Akılalmaz penaltı
        CHP'de yeni dönem yarın başlıyor
        CHP'de yeni dönem yarın başlıyor
        İsrailli bakanın açıklamaları sonrası Netanyahu'dan karar
        İsrailli bakanın açıklamaları sonrası Netanyahu'dan karar
        Başkanlığa 3 aday!
        Başkanlığa 3 aday!
        İngiltere 'fişi çekilebilir' demişti! O bebeğe İtalya'dan vatandaşlık
        İngiltere 'fişi çekilebilir' demişti! O bebeğe İtalya'dan vatandaşlık
        Eski ABD Başkanı Trump 4 saat ifade verdi
        Eski ABD Başkanı Trump 4 saat ifade verdi
        'Atatürk' gişeleri ikiye katladı
        'Atatürk' gişeleri ikiye katladı
        Gazze'ye bombardıman sürüyor!
        Gazze'ye bombardıman sürüyor!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde çok önemli operasyon!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde çok önemli operasyon!
        Muslera oynamak istiyor!
        Muslera oynamak istiyor!
        Engin ve Dilan Polat'ın şirketlerine kayyım atandı!
        Engin ve Dilan Polat'ın şirketlerine kayyım atandı!
        Dehşet kameraya yansıdı! 3 kişi tutuklandı! Acil servis ringe döndü!
        Dehşet kameraya yansıdı! 3 kişi tutuklandı! Acil servis ringe döndü!
        "Gelmesini çok istiyorum"
        "Gelmesini çok istiyorum"
        Kocası boğup uçuruma attı! 9 gündür aranıyor
        Kocası boğup uçuruma attı! 9 gündür aranıyor
        1.6 milyon EYT’linin aylığı bağlandı
        1.6 milyon EYT’linin aylığı bağlandı
        İlk maaşını almadan yeni iş aramak
        İlk maaşını almadan yeni iş aramak
        "Hikâyenin akıcılığı 'Aile'yi güzel bir yere getirdi"
        "Hikâyenin akıcılığı 'Aile'yi güzel bir yere getirdi"

        Benzer Haberler

        Bayburt uluslararası ödüllü müzeleriyle turizmde fark yaratıyor
        Bayburt uluslararası ödüllü müzeleriyle turizmde fark yaratıyor
        Bayburt'ta "Türkiye Yüzyılı Mehmetçik Hatıra Ormanı" oluşturuldu
        Bayburt'ta "Türkiye Yüzyılı Mehmetçik Hatıra Ormanı" oluşturuldu
        Bayburt'ta sağanak etkili oldu
        Bayburt'ta sağanak etkili oldu
        Bayburt'ta kan bağışı kampanyası düzenlendi
        Bayburt'ta kan bağışı kampanyası düzenlendi
        Bayburt'ta taraflar, SMA'lı çocuğa bağış şartıyla uzlaştı
        Bayburt'ta taraflar, SMA'lı çocuğa bağış şartıyla uzlaştı
        Bayburt'ta Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne özel konser
        Bayburt'ta Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne özel konser