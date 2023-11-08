Bayburt'ta patlamamış top mermisi bulundu

Bayburt'ta, Çoruh Nehri üzerinde köprü yenileme çalışmaları sırasında patlamamış top mermisi bulundu.

Zahit Mahallesi'nde, Çoruh Nehri üzerine kurulu taş köprünün yenilenmesi çalışmaları sırasında kazı yapan iş makinesi operatörü, alanda top mermisi olduğunu fark etti.

Operatörün polise haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, bölgede güvenlik önlemi aldı.

Bomba imha uzmanları ile olay yeri inceleme ekipleri, patlamamış merminin bulunduğu alanda araştırma yaptı.

Top mermisi, kontrollü patlatılmak üzere askeri alana götürdü.

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