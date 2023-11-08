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        Bayburt'ta patlamamış top mermisi bulundu

        Bayburt'ta, Çoruh Nehri üzerinde köprü yenileme çalışmaları sırasında patlamamış top mermisi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 15:35 Güncelleme: 08.11.2023 - 15:48
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        Bayburt'ta patlamamış top mermisi bulundu
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        Bayburt'ta, Çoruh Nehri üzerinde köprü yenileme çalışmaları sırasında patlamamış top mermisi bulundu.

        Zahit Mahallesi'nde, Çoruh Nehri üzerine kurulu taş köprünün yenilenmesi çalışmaları sırasında kazı yapan iş makinesi operatörü, alanda top mermisi olduğunu fark etti.

        Operatörün polise haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, bölgede güvenlik önlemi aldı.

        Bomba imha uzmanları ile olay yeri inceleme ekipleri, patlamamış merminin bulunduğu alanda araştırma yaptı.

        Top mermisi, kontrollü patlatılmak üzere askeri alana götürdü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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