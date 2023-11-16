Bayburt'ta okul bahçeleri ağaçlandırılıyor

Bayburt Milli Eğitim Müdürlüğünün okul bahçelerini düzenleme çalışmaları kapsamında öğrenciler tarafından yüzlerce fidan toprakla buluşturuluyor.

Mahmut Kemal Yanbeğ İlkokulu bahçesinde gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğinde konuşan Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, imkanlar dahilinde ihtiyacı olan okulların bahçelerini bir program çerçevesinde ağaçlandırılmaya başladıklarını söyledi.

Okul bahçelerinin öğrenciler ve öğretmenler tarafından dikilen fidanlarla güzelleştiğini aktaran Güney, "Çocuklarımıza temiz çevre, yeşil alan ve doğayı koruma bilinci vermeye çalışıyoruz. İnşallah öğrencilerimiz bundan sonra dikilen fidanları gözleri gibi koruyup büyütecekler." dedi.

Konuşmaların ardından okul bahçesinde öğretmen ve öğrencilerle 150 çınar ve çam ağacı fidanını toprakla buluşturulup can suyu verildi.

Öte yandan kent genelindeki tüm okul bahçelerinde yaklaşık 3 bin fidan dikimi yapıldığı öğrenildi.