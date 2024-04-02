Bayburt'ta seçim sonuçlarına itiraz edildi

Kesin olmayan sonuçlara göre Bayburt Belediye Başkanlığına 7 bin 344 oyla AK Parti'nin adayı Mete Memiş seçilmiş, MHP'nin adayı Hükmü Pekmezci de 7 bin 118 oy almıştı.

Çalışkan, yaptığı yazılı açıklamada, tüm sandıklardaki geçersiz oy pusulalarının tamamının yeniden sayılmasını talep ettiklerini belirterek, sayımın sonuçları etkileyebileceğini kaydetti.

Bayburt'ta 19 bin 674 seçmenin oy kullandığı 93 sandık için Merkez İlçe Seçim Kuruluna itiraz edildi.

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