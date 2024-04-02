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        Bayburt'ta seçim sonuçlarına itiraz edildi

        Bayburt'ta 19 bin 674 seçmenin oy kullandığı 93 sandık için Merkez İlçe Seçim Kuruluna itiraz edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 16:37 Güncelleme: 02.04.2024 - 16:37
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        Bayburt'ta seçim sonuçlarına itiraz edildi
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        Bayburt'ta 19 bin 674 seçmenin oy kullandığı 93 sandık için Merkez İlçe Seçim Kuruluna itiraz edildi.

        MHP Merkez İlçe Başkanı Turan Çalışkan, İlçe Seçim Kuruluna itiraz dilekçesini teslim etti.

        Çalışkan, yaptığı yazılı açıklamada, tüm sandıklardaki geçersiz oy pusulalarının tamamının yeniden sayılmasını talep ettiklerini belirterek, sayımın sonuçları etkileyebileceğini kaydetti.

        Kesin olmayan sonuçlara göre Bayburt Belediye Başkanlığına 7 bin 344 oyla AK Parti'nin adayı Mete Memiş seçilmiş, MHP'nin adayı Hükmü Pekmezci de 7 bin 118 oy almıştı.

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