Bayburt'ta AK Partil'i Memiş başkan seçildi; 1 ilçeyi MHP, 1 ilçeyi AK Parti kazandı

BAYBURT'ta 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre AK Partili Mete Memiş belediye başkanı seçilirken, 2 ilçenin 1'inde MHP, 1’inde AK Parti kazandı.

Bayburt’ta, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlarına göre, AK Partili Mete Memiş, belediye başkanı seçildi. İlçelerde ise MHP’li Haşim Şentürk Aydıntepe’de seçimi önde tamamlarken, Demirözü ilçesinde AK Partili Arslan Gürer, seçimin galibi oldu.

METE MEMİŞ KİMDİR?

1964 yılında Bayburt’ta doğdu. İlk ve orta öğretimini Bayburt’ta, lisans eğitimini 1985 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Matematik bölümünde tamamladı. Mesleğe Kars'ın Kağızman ilçesinde başladı ve Bayburt Lisesi’nde matematik öğretmenliğinin yanı sıra müdür yardımcılığı yaptı. Ardından özel sektöre geçiş yaparak Bayburt Güven Dershanesi’nde müdür olarak çalıştı. Sonrasında Erzincan Güven Dershanesi’nde idarecilik ve matematik öğretmenliği yaptı. Okul ve dershanelerde 28 yıl öğretmenlik ve idarecilik yapan Memiş, 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AK Parti'den Bayburt Belediye Başkanı seçildi. 2014-2019 yılları arasında Bayburt Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Memiş, evli ve 3 çocuk babasıdır.