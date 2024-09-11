Bayburt Özel İdare Spor ile Dora Yapı ile sponsorluk anlaşması imzaladı

TFF 3. Lig takımlarından Bayburt Özel İdare Spor, inşaat firması Dora Yapı ile bir yıllık sırt sponsorluğu anlaşması imzaladı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Bayburt Özel İdare Spor Başkanı Hayrettin Koçyiğit, sponsorluk desteğinin kulüp için çok önemli olduğunu söyledi.

Geçen sezon zorlu bir süreçten geçtiklerini ve bu sezon için daha güçlü bir kadro kurduklarını belirten Koçyiğit, "Geçtiğimiz sezon son haftaya kadar ligde kalma mücadelesi verdik ve Allah'a şükür ligde kaldık. Bu sezon ise iyi bir kadro kurduk. Bu kadroyu oluştururken sponsorluklara ihtiyacımız vardı. Mert Bey ve Dora Yapı ailesine teşekkür ediyorum. Ayrıca tüm hemşehrilerimizi takımımıza destek olmaya davet ediyorum. Bu sponsorluk anlaşmasının kulübümüze hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Dora Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mert Tosun da Bayburt'un spor kulübüne destek olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diledi.

Bayburt Özel İdare Spor'u maddi ve manevi destelerle daha güzel yerlere taşıyacaklarını ifade eden Tosun, şunları kaydetti:

"Şehrimizin takımına destek olmak amaçlı kendi çapımızda bir katkı sağladık. Bayburt'ta ticaretle uğraşan diğer arkadaşlarımızın da takımımıza destek olması noktasında inşallah örnek bir anlaşma imzaladık. Bir spor kulübünün, şehrin bilinirliği açısından ciddi faydalar sağladığı bilincindeyiz. Takımımızın bu noktada maddi ve manevi desteğe ihtiyacı var. İnşallah bizim attığımız bu adımın devamı gelir ve takımımızı daha güzel yerlere taşırız."