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        Bayburt'ta kamyon ile otomobil çarpıştı 6 kişi yaralandı

        Bayburt'ta kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 22:58 Güncelleme: 28.09.2024 - 22:58
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        Bayburt'ta kamyon ile otomobil çarpıştı 6 kişi yaralandı
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        Bayburt'ta kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

        Şingah Mahallesi İmam Hatip Sokak'tan çıkış yapan H.N. idaresindeki 29 AAB 822 plakalı otomobil, Çaykara Caddesi'nde A.B. yönetimindeki 69 K 0211 plakalı belediyeye ait kamyonla çarpıştı.

        Kazada, otomobil sürücüsü ile beraberindeki S.N, T.N, B.N, Ş.T. ve F.T. yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Öte yandan, kaza anı bölgede bulunan caminin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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