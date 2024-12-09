Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri

        Bayburt'ta uyuşturucu madde ele geçirildi

        Bayburt'ta bir kişinin üzerinde yapılan aramada 3 sentetik ecza ile 16,96 gram esrar ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 14:45 Güncelleme: 09.12.2024 - 14:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bayburt'ta uyuşturucu madde ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bayburt'ta bir kişinin üzerinde yapılan aramada 3 sentetik ecza ile 16,96 gram esrar ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri narkotik madde kullanımı, imal ve ticaretinin önlenmesi amacıyla yapılan saha çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda durumundan şüphelendikleri bir kişi üzerinde arama yapan ekipler, 3 sentetik ecza ve 16,96 gram esrar maddesi ele geçirdi.

        Şüpheli şahıs hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Askeri helikopter düştü! 6 asker şehit oldu
        Askeri helikopter düştü! 6 asker şehit oldu
        Suriyelilerin dönüşü kiraları düşürür mü?
        Suriyelilerin dönüşü kiraları düşürür mü?
        Suriye'nin devam eden savaşı: Yoksulluk
        Suriye'nin devam eden savaşı: Yoksulluk
        Suriyeliler dönüş yolunda
        Suriyeliler dönüş yolunda
        Şam nasıl bu kadar çabuk düştü? Şimdi ne olacak?
        Şam nasıl bu kadar çabuk düştü? Şimdi ne olacak?
        Moskova'daki Suriye bayrağı değişti
        Moskova'daki Suriye bayrağı değişti
        ABD'den Türkiye açıklaması: "Suriye'de tam angajman içindeydik"
        ABD'den Türkiye açıklaması: "Suriye'de tam angajman içindeydik"
        Sednaya Hapishanesinde ulaşılamayan tutsaklar görüntülendi
        Sednaya Hapishanesinde ulaşılamayan tutsaklar görüntülendi
        Münbiç'in tamamı SMO kontrolüne geçti
        Münbiç'in tamamı SMO kontrolüne geçti
        5 soruda Suriye'de neler oldu?
        5 soruda Suriye'de neler oldu?
        Bakan Fidan'dan Suriye açıklaması
        Bakan Fidan'dan Suriye açıklaması
        Eşini başkasıyla börekçide gördü! Öldüren yemek!
        Eşini başkasıyla börekçide gördü! Öldüren yemek!
        Nerede kaldı FAIR-PLAY?
        Nerede kaldı FAIR-PLAY?
        Yeni yükseliş trendi beklentisi
        Yeni yükseliş trendi beklentisi
        Eski hakemler değerlendirdi: 3 kırmızı
        Eski hakemler değerlendirdi: 3 kırmızı
        Guns N' Roses İstanbul'a geliyor
        Guns N' Roses İstanbul'a geliyor
        İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem için geri sayım
        İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem için geri sayım
        63 suç kaydı ve 25 olaydan araması vardı! Suç makinesi!
        63 suç kaydı ve 25 olaydan araması vardı! Suç makinesi!
        Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılmıyor!
        Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılmıyor!
        Şerif Gören son yolculuğuna uğurlandı
        Şerif Gören son yolculuğuna uğurlandı

        Benzer Haberler

        Bayburt Pınargözü Göleti'nde su tutulmaya başlandı
        Bayburt Pınargözü Göleti'nde su tutulmaya başlandı
        Karlı yolları aşıp köy ve mezralardaki hastaların imdadına yetişiyorlar
        Karlı yolları aşıp köy ve mezralardaki hastaların imdadına yetişiyorlar
        Bayburt'ta karla mücadele çalışmaları devam ediyor
        Bayburt'ta karla mücadele çalışmaları devam ediyor
        Bayburt'ta Sırakayalar Şelalesi buz tuttu
        Bayburt'ta Sırakayalar Şelalesi buz tuttu
        Bayburt'ta kar esareti
        Bayburt'ta kar esareti
        Bayburt'ta soğuk hava etkili oluyor
        Bayburt'ta soğuk hava etkili oluyor