Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca düzenlenen Üniversiteler Ligi (ÜNİLİG) Türkiye Rafting Şampiyonası, Bayburt'ta başladı.

Çoruh Nehri'nin kent merkezinden geçen kısmında düzenlenen şampiyonaya 7 üniversiteden 71 sporcu ve antrenörleri katıldı.

Sıralama yarışlarının başladığı organizasyonda yarın ise açılış seremonisi​​​​​​​ yapılacak.

Türkiye Üniversite Sporları Bayburt İl Temsilcisi Ümit Öz, AA muhabirine, Bayburt'ta ilk kez rafting şampiyonası düzenlendiğini söyledi.

7 üniversiteden 71 sporcunun antrenörleriyle birlikte şampiyonaya katıldığını belirten Öz, "Üç gün boyunca devam edecek şampiyonada çarşamba günü final yapılacak. Bayburt ve üniversitemiz için önemli bir gelişme. Çoruh Nehri, ilk kez bu kapsamda kullanılıyor. İnşallah devamı gelecektir." dedi.

Sporculardan Serkan Bayrakoğlu ise Bayburt Üniversitesi sporcusu olarak şampiyonaya katıldığını ifade ederek, hem kent hem de sporcular adına şampiyonanın güzel bir faaliyet olduğunu aktardı.

Çoruh Nehri'nin dünyanın en hızlı akan nehirlerinden birisi olduğuna dikkati çeken Serkan Bayrakoğlu, "Nehir çok güzel akıyor ve çok güzel rafting bölgesi. Diğer nehirlerden hiçbir eksiğimiz yok. Gerçekten çok güzel akıyor ve rafting konusunda sıralamaya girmiş bir nehir. Burada daha fazla bu sporun yapılmasını bekliyoruz." diye konuştu.