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        Bayburt'ta alabalık yetiştiricileri sağım mesaisinde

        BEŞİR KELLECİ - Bayburt'ta Soğanlı Dağları'nın karla kaplı dik yamaçlarından çıkan kaynak sularıyla yetiştirilen alabalıklarda yavru üretimi için yapılan sağım işlemi başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 11:57 Güncelleme: 24.04.2025 - 11:57
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        Bayburt'ta alabalık yetiştiricileri sağım mesaisinde
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        BEŞİR KELLECİ - Bayburt'ta Soğanlı Dağları'nın karla kaplı dik yamaçlarından çıkan kaynak sularıyla yetiştirilen alabalıklarda yavru üretimi için yapılan sağım işlemi başladı.

        Kent merkezine 65 kilometre uzaklıktaki Yoncalı köyünün yüksek kesimlerinde, dağların çevrelediği 3 bin 500 rakımlı bölgeden çıkan kaynak sularında gökkuşağı alabalığı yetiştiriliyor.

        Yetiştiriciler, kış aylarında kar kalınlığının 2-3 metreye ulaştığı ve hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceyi bulduğu bölgede korudukları alabalıkları için şimdi de sağım mesaisine başladı.

        Bölgenin şartlarına uyum sağlayan anaç balıkların yumurtaları elle sağılıyor, erkek balıklarla da dölleme işlemleri yapılıyor.

        Yaklaşık 30 ila 35 gün boyunca kuluçka odasında temiz ve soğuksu altında bekledikten sonra yumurtadan çıkan yavrular, havuzlardaki kaynak suyu ile buluşuyor.

        Sert iklim koşulları nedeniyle diğer bölgelere göre daha yavaş büyüyen alabalıkların yetişme süresi 3 yılı buluyor.

        Bölgede su ürünleri çeşitliliği ve üretimi üzerine araştırmalar yapan bazı akademisyenler de yetiştiricilerin elle yaptıkları sağım mesaisine eşlik ediyor.

        Öte yandan kent merkezi ve ilçelerindeki 5 adet alabalık tesisi de yılın bu dönemlerinde alabalık sağım işlemini gerçekleştiriyor.

        - "Yavruları yetiştirme safhasında bir bebek gibi ilgilenmek zorundayız"

        Alabalık üreticisi Hasan Koşat, AA muhabirine, gökkuşağı alabalıklarında genellikle nisan ve mayıs ayında sağım yaptıklarını söyledi.

        Makine kullanılmadan elle sağım yaptıklarını ve ilaç kullanmadıklarını belirten Koşat, "Sağım yaptıktan sonra ilk 48 saat içerisinde döllenmemiş yumurtaları ayıklıyoruz. 20 gün sonra gözlendikten sonra yeniden ölü yumurtaları ayıklıyoruz ve larva şekline gelene kadar kuluçkahanemizde bekliyor. Daha sonra havuzlarımıza indirip yeme alıştırmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

        - "Yılda yaklaşık 20-30 gram civarında büyüme gerçekleşiyor"

        Yaklaşık 2 bin 200 rakımlı bir bölgede üretim yapmanın zor olduğunu dile getiren Koşat, şöyle devam etti:

        "Yavruları yetiştirme safhasında bir bebek gibi ilgilenmek zorundayız. Suyuyla, havasıyla, yemiyle her şeyiyle yakından ilgilenmek zorundayız. Yumurtayı sağımdan yaklaşık 3 yıl porsiyonluk hale getireceğimiz zamana kadar yılda yaklaşık 20-30 gram civarında büyüme gerçekleşiyor. İkinci yılda daha fazla yem yediği için daha hızlı büyüme oluyor. Bayağı bir uğraşımız var. Havuzlardan aktarım yapıyoruz, havuzların temizliğini yapıyoruz."

        Koşat, yaklaşık 200 bin civarında yumurta sağımı yaptıklarını ifade ederek, normal şartlarda 12 ayda yetişen alabalıkların sert iklim koşulları nedeniyle bu bölgede 3 yılda ancak porsiyonluk hale gelebildiğini kaydetti.

        Doğa eğitimi üzerine araştırmalar yapan Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdurrahman Sefalı da bölgede sert iklim koşullarının hüküm sürmesi nedeniyle balıkların normal yetişme süresinin daha uzun sürdüğünü söyledi.

        Tesislerde hem uygulanan yöntemler hem de balıklarla ilgili incelemeler yaptıklarını dile getiren Sefalı, kendisinin ve öğrencilerinin yeni şeyler öğrenerek tecrübe kazandıklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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